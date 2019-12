Maçanet té pressupost per al 2020

Quelcom que és habitual en altres municipis s'ha convertit en extraordinari en aquest.

L'any 2019 es va realitzar una pròrroga del pressupost 2018, aquest era immòbil, amb una estructura rígida i poc adaptada a canvis, i ara, el 2020, tindrem una de les eines més potents per poder fer propostes, canvis i millores i donar resposta a les necessitats que té el nostre municipi. I no ha estat fàcil arribar a tenir-lo. L'equip de govern ha realitzat una feina ingent d'investigar, cercar, ordenar i adaptar a la realitat els ingressos i les despeses.

Ens hem trobat un Ajuntament amb un desordre organitzatiu important, que encara no ha fet una transició completa cap a la digitalització de l'administració, amb manca de personal i el més preocupant de tot: una manca de planificació de gestió a curt i llarg termini.

Aquest equip de govern està disposat a fer un canvi de 360º, i és per això que en sis mesos hem iniciat canvis i traslladat propostes que feia anys que no es realitzaven, tot i que s'havien discutit i mai s'havien materialitzat.

L'equip de Govern, el qual escolta veïns, veïnes i el món associatiu, som conscients de la situació actual de Maçanet. Tenim un municipi que té un enorme potencial i que no s'ha aconseguit rendibilitzar. I el primer repte ha estat situar i planificar, els punts dèbils i forts, per tal de ser realista i poder treballar.

I davant del fum que alguns volen vendre aquest 2020 serà l'oportunitat per canviar i millorar allò pendent i urgent que tenim. Podrem iniciar projectes en obres, accions de millora de la mobilitat, la transició cap a una Policia Local, millores en la gestió jurídica per a temes com l'aigua, l'actualització de licitacions caducades com el servei de neteja per als espais municipals i de gestió i inversió per l'enllumenat públic, un nou reglament per al mercat municipal, un Consell Esportiu per millorar la coordinació i gestió de les entitats esportives i podríem continuar amb moltes altres propostes.

I tot això és possible gràcies a una redistribució dels diners i també de millora del personal de l'administració. En definitiva; un 2020 en què serà possible iniciar projectes que milloraran el municipi a curt i llarg termini.

Treballem amb els veïns i veïnes, entitats, sectors comercials i industrials, ja que entenem que l'Ajuntament és l'administració que ha de servir com a eina per impulsar iniciatives, col·laborar per tenir una bona qualitat de vida i involucrar al fet que tots els maçanetencs i maçanetenques formin aquesta xarxa de poble i poder seguir creixent.