Riudellots adjudica el servei municipal d'aigua per 5,3 milions d'euros

L'Ajuntament de Riudellots ha formalitzat l'adjudicació del servei d'aigua potable a l'empresa Proveïments d'Aigua, S. A., la mateixa empresa que ha gestionat els serveis els darrers 40 anys. La licitació es va formalitzar en la darrera sessió plenària del 16 de desembre tot i les queixes de l'oposició –formada per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)– que considera que «aquest contracte hipoteca el servei» i «impedeix les opcions de municipalitzar-lo».

Les protestes dels republicans es refereixen a la durada de la licitació, de 15 anys, un fet que ja havia generat picabaralla entre els edils d'ERC i l'equip de govern –format amb majoria absoluta per Junts per Catalunya (JxCat)– quan es van aprovar les condicions de la licitació en una sessió ordinària el passat mes de setembre. Un cop adjudicat el contracte públic, l'empresa, coneguda popularment com a Prodaisa, s'emborsarà 5.342.186 euros després d'obtenir una millor puntuació i presentar l'oferta econòmica més baixa de les tres empreses que es van presentar; la mateixa Prodaisa, Abastaments Aigua del Tordera S. L. i Companyia General d'Aigües de Catalunya.

Segons estableix el contracte, l'empresa haurà d'invertir 816.000 euros, durant els 15 anys de durada del contracte i cada tres anys també haurà d'haver fet despeses per un import mínim de 163.200 euros. Cada any, el concessionari haurà de presentar una memòria de la gestió de les instal·lacions, en què detalli el resultat de la gestió anual.

El regidor Xavier López, de JxCat, va argumentar durant la sessió plenària que aquest contracte era una «prioritat»: «Pensem que adjudicar el servei en una xarxa d'abastament que té dèficit, ja que és una obligació més que un debat obert». El regidor neoconvergent va afegir que tot i que «l'aigua és pública, la xarxa és nostra però pensem que amb la gestió indirecta hem de permetre traslladar el risc a l'empresa per aconseguir un control sostingut tarifari» i va insistir que «nosaltres tindrem el control tarifari de l'aigua».

López va subratllar que aquest contracte permet que la inversió en la millora de la infraestructura recaigui en l'empresa i no en l'Ajuntament. Per contra, el portaveu del grup republicà, Lluís Barnés, va mostrar el desacord de la seva formació: «Segurament el debat de la gestió de l'aigua és necessari però haurem d'esperar 15 anys per poder-lo dur a terme». El portaveu de l'oposició va afegir que «estem en contra del procediment perquè entenem que el risc operacional no hi és per part de l'empresa adjudicatària».

Barnés va subratllar que «en un contracte a 15 anys entenem que la inversió inicial ha de ser molt més elevada perquè sinó el dèficit serà molt més elevat, i com que la inversió es fa any a any no té cap sentit que la gestió de l'aigua sigui així».