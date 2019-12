L'oposició i els veïns planten el govern durant el ple de Vidreres

L'equip de govern de Vidreres –format amb majoria absoluta per Junts per Catalunya (JxCat)– va acabar celebrant el darrer ple de l'any absolutament en solitari. En una sessió convocada de manera extraordinària i amb caràcter d'urgència a darrera hora el dia 24 de desembre, l'únic punt de l'ordre del dia portava al ple les al·legacions d'Esquerra Republicana (ERC) i el Partit Socialista (PSC) a les ordenances fiscals, així com la demanda ciutadana que va recollir 900 signatures per demanar més debat i una rebaixa dels impostos.

En aquest sentit, com a símbol de rebuig, els edils socialistes durant la seva intervenció es van sumar a les protestes ciutadanes que demanen opció a debatre i preguntar sobre les taxes abans de ser aprovades, i van deixar els seus seients per seure amb el públic. A la protesta s'hi van sumar els republicans, que a més a més consideren que «no es pot convocar un ple el dia 24 a les 22 hores perquè hi ha molts regidors de l'oposició que treballen i no han tingut temps de mirar res durant el dia de Nadal», apuntaven fonts d'ERC.

D'altra banda, el portaveu del moviment que ha impulsat una recollida de signatures per demanar més debat i una rebaixa de la pressió fiscal, Lluís Campmajor, va protestar perquè l'equip de govern «ha incomplert la nostra demanda de celebrar un ple on la gent hi pugui participar», en al·lusió a la sessió extraordinària, on el públic no pot intervenir. Segons Campmajor, «ni tan sols ens van avisar que en el ple incloïen les demandes de la iniciativa ciutadana». «Si els ciutadans no podem participar en els plens, què ens queda?», es qüestionava Campmajor. Finalment, la tensió entre els veïns i l'equip de govern va anar escalant, fins que van decidir abandonar el plenari i deixar «sols» als regidors neoconvergents.



Bonificacions «in extremis»

Per la seva banda, l'equip de govern va desestimar les al·legacions i va aprovar definitivament les ordenances fiscals, tot i que va introduir algunes bonificacions «in extremis». Entre les modificacions que van introduir, hi ha la creació d'un tram nou en la factura de l'aigua que va dels 0 als 9 metres cúbics. «Així hi ha un percentatge major d'habitatges que no pateixen cap pujada», va argumentar l'equip de govern. També han aprovat una bonificació de fins al 20% en les quotes mínimes dels tres primers trams per a llars que tinguin dipòsits d'aigua i altres sistemes de reaprofitament d'aigua i les famílies nombroses també es podran acollir a ajudes en la taxa d'escombraries de fins a un 15%. Cal recordar que en comparació amb l'any anterior, el rebut de l'aigua puja prop d'un 40%; l'impost sobre béns immobles (IBI), un 4,6%, i l'impost sobre les escombraries, una mitjana d'uns 24 euros anuals, deixant una taxa de 144 euros.

L'alcalde, Jordi Camps, va criticar que el PSC va presentar les seves al·legacions el dia 23 al vespre i va afegir que han incorporat «diverses modificacions»: «Creiem que alguns han fet una mica el paripé i no han tingut en compte ni tan sols s'han quedat a escoltar les modificacions que hem fet». «Queda molt bé tot plegat per fer populisme», va sentenciar.