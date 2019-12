Blanes s'alia amb altres poblacions per combatre les xarxes de tràfic de dones

L'Ajuntament de Blanes va participar el passat 18 de desembre en la Jornada de la Xarxa Catalana de Municipis Lliures de Tràfic de Persones destinades a l'explotació sexual. La trobada va comptar amb la participació de més d'una cinquantena de dones de diversos municipis i entitats d'arreu de Catalunya, i en representació de l'Ajuntament de Blanes hi va assistir la regidora d'Acció Social i Igualtat, Marian Anguita (comuns). Anguita va destacar ahir en declaracions a Diari de Girona que la jornada va esdevenir una «ratificació en la posició per combatre el tràfic i l'explotació sexual». En al·lusió a la situació al municipi, la regidora va explicar la dificultat de combatre algunes situacions: «La llei actual és molt laxa i protegeix els proxenetes més que combatre'ls. A Blanes, per exemple, ens trobem que hi poden haver pisos on es practica la prostitució però el marc legal no permet combatre aquestes situacions», va especificar.

La regidora va afegir que els municipis tenen la potestat per «limitar al màxim el proxenetisme amb ordenances municipals», tot i que també va reconèixer la dificultat de fer-ho i la necessitat de treballar en xarxa amb altres municipis: «És difícil de visibilitzar però sabem que en la majoria de casos les dones que exerceixen ho fan explotades, les que ho fan lliurement com a autònomes són una minoria» i va afegir que l'acció «més immediata» que es pot fer en aquest sentit és reforçar la vigilància per part de la policia i dels Mossos. Anguita va insistir que «és bàsica» la implicació dels governs municipals per combatre l'explotació i el tràfic de dones. Actualment hi ha 33 municipis de Girona, inclòs Blanes, adscrits a la Xarxa Catalana de Municipis Lliures de Tràfic de Persones.



L'evolució de la jornada

La trobada va ser encapçalada per les alcaldesses de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet, Lluïsa Moret i Núria Parlón. Totes dues són cocoordinadores de la Xarxa Catalana i de la Xarxa Estatal, respectivament, juntament amb Cristina Simó, presidenta del Moviment Democràtic de Dones, associació promotora de la Xarxa, cocordinadora de la Xarxa Estatal i regidora de Sils. Durant la jornada es van presentar diverses iniciatives municipalistes dirigides a promoure accions de conscienciació i mesures socials.