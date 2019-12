Girona és la segona província d'Espanya on es van identificar més dones víctimes de l'explotació sexual durant l'any 2018. Es van rescatar 15 dones. Per davant hi ha Almeria, amb 17 dones. Així es desprèn de les dades del Ministeri de l'Interior, que va avançar a l'octubre l'Observatori de Gènere i Dades Obertes, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.