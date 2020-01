El govern de Lloret diu que no era «conscient» d'haver demanat la revisió cadastral

L'equip de govern de Lloret de Mar ha reconegut que «no n'érem conscients», d'haver demanat l'actualització del cadastre. Segons va apuntar ahir en declaracions a Diari de Girona la regidora de serveis econòmics, Lara Torres, «la resolució es va rebre el 28 de desembre, just enmig de les vacances de Nadal i amb la meitat dels treballadors de l'Ajuntament de vacances». Torres va insistir que tot i que desconeix com i quan es va demanar la revisió de l'actualització de preus del valor cadastral, «podria ser perfectament que se sol·licités en l'anterior legislatura, quan ERC tenia les competències de serveis econòmics», va destacar.

La regidora va insistir que «a més a més, la tècnica que gestiona aquests temes està també de vacances» i, per tant, no s'ha pogut comprovar qui va fer la petició a Hisenda per actualitzar els valors cadastrals. Preguntada per la recaptació extraordinària que suposarà aquesta actualització, que afecta directament sobre l'Impost de Béns Immobles (IBI), Torres va insistir que «en un tema tan seriós no vull donar dades no contrastades». La regidora tampoc va saber respondre què es farà amb els diners recaptats, si es farà una modificació de crèdit o si es modificaran els pressupostos. En qualsevol cas, Torres sí que va afirmar que amb l'actualització l'«IBI passa a ser del 6%». La responsable municipal del cartipàs de serveis econòmics va manifestar que «un cop tinguem tota la informació, ho comunicarem», en al·lusió a les preguntes que no va poder respondre.

Des de Lloret en Comú també han fet un comunicat en què critiquen aquests fets que han qualificat d'«injustificats» i titllant «d'incompetents o mentiders» als membres de l'equip de govern.