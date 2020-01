Un grup de persones malmet les instal·lacions de la piscina i el pavelló d'Anglès

Un grup d'individus ha fet destrosses i ha malmès les instal·lacions del pavelló municipal i la piscina d'Anglès. Segons va comunicar el mateix Ajuntament a través de les xarxes socials, els fets van succeir la nit de Cap d'Any quan, presumptament un grup de persones va accedir a les instal·lacions municipals i va destrossar els equipaments. El mateix govern municipal va explicar que els autors dels fets van trencar multitud de taules i cadires, així com una vintena de vidres. Tanmateix van apuntar que fins i tot van fer malbé una alzina i la van llançar a la piscina.

L'Ajuntament va comunicar els fets a través de Facebook: «Com molts ja haureu sentit o vist, aquesta matinada una colla de brètols han decidit que la millor manera de començar l'any era malmetre de manera acarnissada i gratuïta el patrimoni municipal d'Anglès». Segons l'escrit, «l'acció va molt més enllà d'una simple bretolada, ja que per la magnitud dels desperfectes (una vintena de vidres trencats més taules, cadires i una alzina que han llançat a la piscina) és constitutiva de delicte».



Bretolada de matinada

En declaracions a Diari de Girona, l'alcaldessa, Àstrid Desset, va explicar que el cost de les reparacions «és d'aproximadament 6.000 euros». La teoria de Desset és que «els brètols van trencar un vidre i van accedir a les instal·lacions per allà» i va afegir que «segons hem pogut saber, aquella nit hi havia una patrulla fent rondes de vigilància i a les cinc de la matinada tot estava tranquil». Seguint les sospites de l'alcaldessa, els fets haurien ocorregut entre les cinc i les vuit del matí.

D'altra banda, Desset va explicar que la situació no va impedir que dimecres, u de gener, es pogués celebrar la Quina, tal com estava previst. «Des de l'equip de govern volem manifestar el nostre rebuig total a aquesta acció i emprendrem totes les mesures que estiguin al nostre abast per aclarir els fets. Qualsevol ajut en aquest sentit serà benvingut», van assegurar. Finalment, la dirigent va anunciar que estudiaran si instal·lar càmeres de videovigilància al pavelló i la piscina per millorar-ne la seguretat. La dirigent va insistir que «en qualsevol cas es reforçarà la seguretat».