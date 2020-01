Riudellots de la Selva modifica el circuit de la cavalcada de reis

L'Ajuntament de Riudellots ha comunicat que enguany es modificarà el recorregut de la cavalcada de reis. Fonts municipals van explicar que les obres que s'estan realitzant al nucli antic impedeixen que els reis de l'orient puguin circular degudament i per aquest motiu traslladaran la recepció al pavelló municipal. El recorregut començarà a les 19 h, tal com estava previst, des del tram de l'avinguda Països Catalans del polígon industrial, creuant la urbanització Mas Joals, per enllaçar amb la C-25 en direcció Girona i seguir per l'avinguda Girona, la pujada del carrer Canigó, el carrer Montseny i finalitzarà al pavelló. Les portes del pavelló no s'obriran al públic fins al final de la cavalcada.