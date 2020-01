ERC sol·licita a l'Ajuntament qui va demanar a Hisenda l'actualització dels valors cadastrals

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Lloret de Mar va presentar dijous una instància a l'Ajuntament per saber qui va fer la petició a Hisenda per demanar l'actualització dels valors cadastrals, així com la data de la sol·licitud. Sobre aquest mateix tema es van expressar altres grups de l'oposició com Lloret en Comú o Força Lloret. Els comuns van manifestar a través d'un comunicat emès a les xarxes la seva «oposició» a l'increment de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). D'altra banda, el grup de Força Lloret va manifestar que «a Lloret pagarem més d'un 6% d'IBI. I mentrestant l'equip de govern no sap si ha fet o no la gestió. Sobren els comentaris...». Des del Partit Popular, que no té edils a l'Ajuntament, demanen que no s'apliqui l'augment del 6%.