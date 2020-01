Queixes a Lloret per l'endarreriment de la sortida de la cavalcada de Reis

Els canvis en el programa de la nit de reis impulsats per l'equip de govern han provocat queixes de veïns. Enguany, segons va avançar l'Ajuntament dijous al vespre, s'ha capgirat el programa i la cavalcada de reis es realitzarà a les vuit del vespre, tres hores més tard que de costum, mentre que l'entrega de cartes s'ha avançat i es farà de cinc a set de la tarda al passeig Jacint Verdaguer –l'any anterior es va fer a les 20 hores al pavelló municipal d'esports–, a l'altura del museu del Mar. A tres quarts de vuit, abans d'iniciar la rua, es projectarà un mapping a la façana de l'Ajuntament.

Alguns grups de l'oposició, juntament amb diversos veïns, han expressat malestar a les xarxes pels canvis anunciats. Des de Lloret en Comú, per exemple, manifesten: «La Cavalcada a les 20.00 h. La regidoria de Cultura i Festes, ni cultura ni sentit comú». En aquest mateix sentit es pronuncia el grup Força Lloret, que insisteix a demanar a l'equip del govern «que pensin més en els nens i nenes de Lloret i rectifiquin»: «No canviïn l'horari de la cavalcada de Reis. Que no pensin tant en el mapping dels grans i pensin més en els petits. És la seva nit!», lamenten i assenyalen que «així només aconseguirem que la gent marxi a altres pobles a veure els Reis». Des de Ciutadans insisteixen que «és normal que la gent acabi marxant perquè aquesta cavalcada sembla que gira al voltant del mapping i no dels nens». Pel que fa als veïns, les queixes són nombroses a les xarxes socials. Protesten, per exemple, que «el mapping és una despesa supèrflua» i que «l'entrega de cartes es podria fer abans de les 18 hores o es podrien recollir durant la mateixa rua».



L'explicació de l'Ajuntament

El regidor d'Àrea Ciutadana, Cristian Fernández Madueño (PSC), va explicar, ahir, a les xarxes, que els canvis s'han realitzat per «atendre l'horari de conciliació familiar». «Ara es podran donar les cartes a partir de les 17 hores en comptes de l'inici d'entrega anterior que eren les 20.30 h, i hi havia famílies que sortien, aproximadament a les 23 h de la nit», afegia. Segons l'edil, «això farà que les famílies amb nens que esperaven que arribessin els Reis d'Orient amb la baixa temperatura que hi ha quan se'n va el sol, puguin donar la carta en horari encara diürn».