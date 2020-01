Suspès un funcionari de Caldes acusat d'haver-se embutxacat diners públics

L'Ajuntament de Caldes de Malavella ha expedientat i apartat de les seves funcions un tècnic que treballava a l'àrea de tresoreria per haver-se apropiat presumptament entre 6.000 i 20.000 euros. L'alcalde, Salvador Balliu, va explicar ahir en declaracions a Diari de Girona que va ser la interventora, Ana Peñas, qui va sospitar a l'octubre que «alguna cosa no quadrava» en revisar les partides dels ingressos de les taxes municipals dels bars i les terrasses per ocupar la via pública. «Vam veure que l'ingrés havia disminuït, la qual cosa no tenia massa sentit perquè els bars i les terrasses que hi ha són els mateixos», va apuntar Balliu. L'alcalde va afegir que «a partir d'aquesta sospita, la interventora ens informa i vam anar estirant el fil, vam posar un parell de paranys i el vam enxampar».

En aquest context, precisa que a partir de la investigació dels fets s'ha constatat que l'acusat «ho feia molt ben fet»: «Després de fer inspeccions i detectar més d'un forat, hem vist que fins i tot falsificava documents i ens han sortit més coses que no esperàvem». Segons el batlle, el primer «forat» era de 800 euros, però la suma de tot plegat podria arribar als 20.000: «Sospitem que al llarg dels darrers cinc anys, des que té accés a tresoreria, podria haver robat entre 6.000 i 20.000 euros». Amb la confirmació dels fets, l'equip de govern va consultar a un advocat per saber com s'havia de procedir. Seguidament, a principis de desembre, van denunciar els fets a la Fiscalia de Santa Coloma i paral·lelament van suspendre de les seves funcions el tècnic en qüestió, que feia cinc anys que traballava a tresoreria i quinze com a funcionari de l'Ajuntament.



Recuperar els diners

L'alcalde va destacar que ho va comunicar a l'oposició al mateix desembre i va demanar discreció perquè «és una persona que té un problema». Segons Balliu, que no va voler aprofundir més en aquest aspecte, el més important és que «retorni els diners perquè són diners públics». L'alcalde explica que el treballador, en ser preguntat pels fets, va admetre la seva responsabilitat i va ensenyar-los la comptabilitat paral·lela que feia, així com els documents que falsificava per no ser detectat. «Tenia un arxiu de tot el que havia fet i ens ho ha entregat tot», va dir el dirigent.

D'altra banda, fonts de l'oposició van confirmar que l'equip de govern ho va comunicar durant una junta de portaveus on van demanar «discreció» a tots els regidors per «evitar mals majors». Segons les mateixes fonts, l'assumpte ni tan sols constava en l'acta de la junta de portaveus. En aquest sentit, des de l'oposició van destacar que el tècnic tenia la responsabilitat de fer el cobrament de taxes i factures, algunes de les quals es podien pagar en efectiu. «Ell era l'únic que realitzava aquesta tasca, tot i que compartia espai amb altres treballadors a la mateixa planta, els cobraments d'alguns conceptes només els feia ell», apunten.



L'auditoria

A banda de denunciar els fets a la Fiscalia, l'Ajuntament farà una auditoria dels darrers cinc anys per saber si «se'ns escapa alguna cosa». «Pensem que això és una cosa greu i hem fet el que havíem de fer, però creiem que amb l'auditoria en tindrem la certesa i sabrem la veritat dels fets per quedar nets», va apuntar Balliu.

Per aquest motiu, l'equip de govern ha licitat per 48.261,60 euros «l'auditoria forense de caixa de l'exercici 2019 i els quatre anys anteriors», corresponents als cinc anys en què el tècnic ha ocupat el càrrec a tresoreria.

Segons consta en el plec, l'empresa adjudicatària haurà d'emetre, després de la corresponent investigació i anàlisi, un informe amb el «contingut, concreció i suficiència necessaris per fonamentar, seguir i justificar» les actuacions tan jurídiques com administratives que esdevinguin de les seves conclusions.