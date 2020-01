Un camió bolcat a l'AP-7 a Vilobí d'Onyar fa tallar de dos dels tres carrils

Un accident de trànsit provoca problemes de circulació a l'autopista AP-7 a l'altura de Vilobí d'Onyar.

Es tracta d'un camió que ha bolcat pels volts de tres quarts de sis de la matinada després d'una sortida de via.

Malgrat l'ensurt, no hi ha ferits i el vehicle no portava càrrega.

Aquest matí en aquesta zona de l'autopista AP-7 s'hi registra molta boira.

El vehicle pesant ha quedat en un marge però hi ha dos dels tres carrils en direcció França tallats a causa de l'accident, segons el Servei Català de Trànsit.

Al llarg del matí a més, està previst que el vehicle pesant sigui remolcat.

Els Bombers, que s'hi han desplaçat amb dos vehicles, han hagut d'actuar en l'accident de trànsit perquè el camió ha petit una fuita de gasoil. Segons fonts del cos, el vehicle ha deixat anar combustible a la calçada i a més, hi han hagut de transvasar uns 1.000 litres de gasoil.

Al lloc també hi han treballat els Mossos d'Esquadra i el SEM.