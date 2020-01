Buch es reunirà amb els alcaldes de la Selva per la falta de seguretat

El conseller d'Interior, Miquel Buch, es reunirà d'aquí a unes dues setmanes amb els alcaldes de la Selva per tal de tractar la problemàtica de les ocupacions i les plantacions de marihuana. Ho ha confirmat el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, que ha assegurat que els batlles se senten "impotents" davant d'una situació de "falta de seguretat". Balliu ha explicat que ha rebut les queixes dels alcaldes i per això ho ha traslladat al conseller en una trobada per inaugurar un edifici de seguretat vial a Maçanet de la Selva. "Ell ha pres aquest compromís. No pot ser que estiguem vivint aquesta situació. Això incrementa el malestar dels veïns", ha lamentat el president del consell i batlle de Caldes de Malavella.

D'aquí a quinze dies el conseller d'Interior, Miquel Buch, té previst reunir-se amb els alcaldes de la Selva, per parlar sobre la "falta de seguretat" al seu territori. Buch ha pres aquest compromís després de les queixes que li ha traslladat el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu. I és que des de fa temps els alcaldes es mostren preocupats per les constants ocupacions que hi ha a moltes urbanitzacions disseminades de la comarca que van acompanyades del cultiu de marihuana. "El modus operandi és sempre el mateix. Tiren la porta a terra i posen la plantació punxant la llum", explica Balliu.

Una situació que fa sentir "impotents" als batlles que veuen com els veïns es queixen constantment. "Tot plegat ha arribat a un punt que no es pot tolerar. Per això ens cal la intervenció de la conselleria", ha etzibat Balliu, que també li ha traslladat la seva preocupació a Buch com un dels alcaldes que pateix aquesta problemàtica a Caldes de Malavella.

Un nou complex a Maçanet

La trobada entre Buch, Balliu i bona part dels alcaldes afectats per la problemàtica s'ha produït a Maçanet de la Selva, on estava previst que el conseller inaugurés un edifici de seguretat i via pública al Polígon Puig Tió de la localitat. Buch, però, no ha pogut assistir a aquesta part de l'acte ja que ha hagut d'anar a Barcelona al Consell de Govern extraordinari que s'ha celebrat després de saber-se la decisió del Tribunal Suprem en relació a la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra.

L'edifici és una nau del polígon equipada per a la Policia Municipal de Maçanet de la Selva, però també per a la Brigada de la localitat. D'aquesta manera, s'alliberen diverses instal·lacions del centre del poble i els efectius treballaran de manera conjunta.

A banda de guanyar espais, la nova instal·lació permet una "millor coordinació" entre els dos cossos. De fet, l'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueras, ha explicat que tots els serveis excepte l'atenció al ciutadà se concentraran al nou espai. "Ens permet reaccionar més ràpid, des de un fet important a un embornal embussat", ha assenyalat.

L'edifici ha costat poc més de 600.000 euros i ha estat finançat un 70% per l'Ajuntament de Maçanet de la Selva. Es tracta d'un projecte de l'anterior equip de govern completat per l'actual. La Diputació de Girona n'ha pagat el 30% restant. El seu president, Miquel Noguer, ha destacat que la Diputació ha "donat resposta als Ajuntaments quan la Generalitat no ha pogut".