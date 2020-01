Atrapen un home a Riells i Viabrea amb onze ordres de crida i cerca

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que tenia onze ordres de crida i cerca i dues més d'ingrés a presó dictades per diversos jutjats a Riells i Viabrea. Els agents van acudir fins al domicili d'una dona, després que rebessin l'avís de maltractaments en l'àmbit de la llar. Els fets van tenir lloc l'1 de gener, quan els agents van ser alertats d'un possible cas de maltractaments, tot i que quan van arribar fins al domicili, van veure que el pressumpte agressor havia fugit i que tan sols hi havia la dona –de 24 anys i nacionalitat espanyola– i el seu fill menor d'edat. Davant d'aquesta circumstància, van procedir a comprovar que la dona i el menor estaven bé i seguidament van marxar.

Posteriorment, el dijous 2 de gener, la policia va tornar a la casa de la víctima per comprovar que estava bé. Una vegada allà va veure que l'home estava a l'interior de la casa i per això van demanar reforços a l'ARRO. Posteriorment, van entrar al domicili i van trobar l'home, que va oposar molta resistència a ser detingut. Una vegada dins de la casa, els agents van detectar una forta olor de marihuana que procedia del garatge de l'immoble. Allà hi havia aire condicionat, llums, ventiladors i sistema de rec que servia per cultivar 375 plantes de marihuana.



Les detencions



Els agents van saber que la dona també estava implicada en el cultiu i la van detenir. A més, van veure que l'escomesa de la llum estava punxada a la xarxa elèctrica. Per aquest motiu, es considera que la parella són autors d'un delicte contra la salut pública i també d'un delicte de defraudació de fluid elèctric. Els Mossos també van comprovar les identitats de la parella i van comprovar que l'home, de 32 anys i també de nacionalitat espanyola, tenia actives onze ordres de crida i cerca i dues d'ingrés a presó dictades per diversos jutjats. La detenció de la dona es va deixar sense efecte amb el compromís que es presentés als jutjats. Per contra, l'home, amb diversos antecedents, ja ha entrat a presó.