El govern de Lloret rectifica i anuncia que no s'aplicarà un augment de l'IBI del 6%

El govern de Lloret de Mar rectifica i no aplicarà l'augment de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) del 6%. Així ho va comunicar ahir l'alcalde, Jaume Dulsat, en una roda de premsa on va estar acompanyat per la regidora de Serveis Econòmics, Lara Torres.

El batlle va explicar que en els darrers cinc anys s'havia sol·licitat al cadastre –un òrgan que depèn del ministeri d'Hisenda– la revisió d'actualització dels valors cadastrals, sense que aquesta es fes finalment efectiva. Segons Dulsat, que va concretar que va signar la petició de revisió el dia 4 de juliol, «no podíem fer la previsió dels pressupostos en base al 6% perquè no sabíem què diria el cadastre». L'alcalde va afegir que enguany «la sorpresa és que el cadastre ens informa el 28 de desembre que hi haurà un increment del 3%» i amb això, l'IBI passava a augmentar del 3 al 6%.

Dulsat va insistir que «l'increment ni l'hem buscat, ni el volem, ni l'aplicarem i, per tant, l'increment que es trobaran els ciutadans només serà d'un 3%» i va afegir que «no volem incrementar la pressió fiscal als nostres ciutadans». En aquest sentit va puntualitzar que per tal que l'IBI quedi amb un 3% buscaran «la manera tècnica i legal per no aplicar l'augment del cadastre». En cas que aquesta opció no sigui factible, asseguren que modificaran les ordenances fiscals per anivellar la pujada i que quedi amb un 3%.



L'oposició vol explicacions

D'altra banda, segons va avançar Nova Ràdio Lloret, el grup municipal de Ciutadans ha presentat una moció en què sol·licita un ple extraordinari perquè el govern faci les explicacions pertinents sobre la revisió cadastral. Els grups de l'oposició ja es van manifestar en contra de l'increment d'impostos que es va aprovar en les ordenances fiscals gràcies a la majoria absoluta de l'equip de govern –format per Junts per Catalunya (JxCat) i el Partit Socialista de Catalunya (PSC).