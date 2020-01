Tossa vol allargar sis mesos més la suspensió de noves llicències d'habitatges d'ús turístic

L'Ajuntament de Tossa té previst ampliar sis mesos més la suspensió de llicències d'habitatges d'ús turístic en tot el terme municipal. La suspensió es va iniciar el mes de juliol.

El govern pretén allargar-ho fins que estigui enllestida la reforma de la normativa que ha de rectar la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya i així coordinar-la amb la normativa municipal.

L'ampliació de la suspensió s'espera aprovar en el ple municipal convocat per dijous.

L'Ajuntament espera reordenar i regular urbanísticament tant les condicions d'implantació i exercici de l'activitat com la localització dins el terme municipal per tal que no es generin problemes amb els habitatges de primera residència.

Els habitatges d'ús turístic (HUT) són aquells habitatges ja moblats i dotats per a la seva ocupació immediata, llogats per estades de temporada que no superen els 31 dies.

Segons dades de l'Oficina de Turisme, l'ajuntament té comptabilitzats 1.181 habitatges d'aquests característiques amb una capacitat per a 7.089 persones que, de mitjana, fan una estada de 7 dies a la població.



La demanda no para de créixer

Des de l'aprovació l'any 2016 del Pla Especial d'Habitatge d'Ús Turístic de Tossa, la demanda d'aquest tipus d'activitat no ha parat de créixer i, des de l'Ajuntament, es manifesta la necessitat d'impulsar alguna mesura per tal de completar la regulació existent i ordenar l'oferta, anticipant-se a possibles problemes potencials de convivència.

I és que s'ha detectat que aquesta activitat pot generar problemes especialment quan conviu en un mateix edifici amb veïns habituals, problemàtica que s'aguditza si són immobles amb manca d'aïllaments acústics, espais comuns no adequats i quan no es disposa d'una gestió professionalitzada de l'activitat.

Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Tossa ha optat per reordenar i regular urbanísticament tant les condicions d'implantació i exercici de l'activitat com la localització dins el terme municipal amb l'objectiu d'assolir l'equilibri entre el dret a realitzar l'activitat i la garantia d'una vila sostenible. Per aquest motiu, es modificarà el pla especial vigent i es determinarà per cada sector de la població les condicions amb les que aquesta activitat es podrà portar a terme.

El regidor d'Urbanisme, Ramon Gascons, explica que "creiem que la proliferació d'aquesta activitat està perjudicant l'accés a lloguer de tot l'any per a gent jove, famílies o treballadors de temporada. Comptarem amb els professionals del sector per a millorar la situació actual perquè entenem que fan molt bona feina. Volem acabar amb les pràctiques il·legals que suposen una clara competència deslleial a qui fa bé la seva feina. Hem d'exigir rigor, professionalitat, seriositat i qualitat en el producte, i el pas necessari per a poder arribar aquí és crear una ordenança reguladora que s'adapti a les necessitats de Tossa".