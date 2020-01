Lloret aprova en un ple urgent una rebaixa en la pujada de l'IBI del 6 al 3%

El ple de Lloret de Mar va aprovar ahir una rebaixa en la pujada l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) del 6% al 3% per compensar l'augment del valor cadastral. Convocat de manera urgent ahir al migdia, el ple es va celebrar a dos quarts de deu de la nit amb un únic punt o l'ordre del dia: la modificació de l'ordenança fiscal número 2, relacionada amb l'IBI.

El novembre passat, el ple de Lloret, on l'equip de govern (JuntsxCat i PSC) té majoria absoluta, va aprovar l'augment de cinc impostos municipals de cara al 2020, dels quals l'IBI s'incrementava un 3%. Fa unes setmanes, però, es va saber que el juliol passat l'alcalde havia sol·licitat una revisió dels valors cadastrals al Ministeri d'Hisenda i que aquesta, un cop actualitzada i notificada el 28 de desembre, suposava un increment del 3%, de manera que l'IBI passava del 3 al 6%.

Segons va explicar ahir l'alcalde, Jaume Dulsat, el ple es va convocar el mateix dia perquè les ordenances fiscals han d'estar tancades abans dels 28 de febrer i calen 30 dies hàbils per presentar al·legacions.

La convocatòria del ple urgent va ser criticada per l'oposició. El regidor de Cs, Jordi Hernández, va retreure a l'equip de govern que «encara esperen explicacions» sobre la revisió cadastral i van titllar tot el procés d'«esperpèntic». Per la seva part, el portaveu de Lloret en Comú Guanyem, Miguel García, va avançar que la seva formació donaria suport a la modificació perquè «queda com estava abans de la pujada cadastral.

Des d'ERC, el regidor Jordi Orobitg va criticar la «descoordinació» i la «falta d'humilitat» de l'equip de govern i va recordar que han demanat un ple extraordinari de «reprovació» d'aquesta gestió. La més contundent va ser l'edil de Força Lloret Lluïsa Baltrons, qui va plantejar que la carta dirigida al cadastre no la va firmar Dulsat, ja que «el mateix dia i a la mateixa hora -el 4 de juliol a les 9.23 del matí- estava en el ple de constitució de la Diputació de Girona». «Qui la va signar?», va demanar Baltrons.