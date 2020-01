Abandonen prop de 40 plaques d'amiant en una zona boscosa de Lloret

L'ADF de la Selva Marítima va trobar, dissabte passat, una quarantena de plaques de fibrociment tallades i abandonades en una zona boscosa situada dins el terme municipal de Lloret de Mar. La patrulla de l'Associació de Defensa Forestal va fer aquest descobriment durant els controls periòdics que realitza durant tot l'any per les zones forestals dels termes municipals de Lloret, Blanes i Tossa de Mar.

La troballa va ser denunciada per l'ADF de la Selva Marítima a través de les xarxes socials i segons va confirmar el seu portaveu, Enric Martínez, es va posar en coneixement de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Lloret, qui ara s'haurà de fer càrrec de la retirada d'aquest material contaminant, un procés que pot resultar «caríssim».

I és que el fibrociment d'amiant o conegut popularment com a «uralita» per la marca que li donava nom, és un material contaminant que inhalat pot provocar fibrosi dels pulmons (asbestosi) o diversos càncers. Per això, per retirar-lo cal contractar un servei especialitzat que disposi d'un equip adequat per fer-ho.

Aquestes plaques no han estat les primeres amb les quals ha topat el cos de defensa forestal selvatà durant les seves inspeccions. Segons Martínez, en els últims mesos n'han trobat en zones boscoses del camí del Vilar a Blanes o a Can Sota a Tossa. «No entenem per què la gent abandona aquest material al bosc, quan el més perillós i car és manipular-lo i amb el que ha de costar carregar-lo a un camió i travessar corriols i camins forestals», va valorar el portaveu de l'ADF de la Selva Marítima.



Aixecar acta i denúncia

En aquest sentit, l'associació selvatana alerta que, en cas d'enxampar l'infractor, se l'identifica i s'avisa els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra, que són els que aixequen acta i presenten denúncia. Una situació a la qual, segons l'ADF, ja han hagut de fer front «alguna vegada».

Tot i ser el més perillós, l'amiant no és l'únic material amb el qual s'han topat últimament els ADF de la Selva Marítima. «Vam trobar bombones de butà llençades al mig del bosc», va lamentar Martínez, qui va afegir que el més habitual és trobar residus i runa provinent de cases en construcció o en obres.

Material que l'entitat va recordar que es pot portar a la deixalleria municipal gratuïtament. La recollida dels objectes i altres residus abandonats als boscos és competència de l'Ajuntament, que és qui ha d'acabar assumint els costos que se'n derivin.