El Parlament insta Territori a estudiar la construcció d'un carril bus que connecti Blanes amb Lloret

La comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya ha instat el Govern que estudiï la viabilitat de la construcció d'un carril bus que uneixi Blanes i Lloret de Mar (Selva). Aquesta és una de les propostes presentades pel grup de Catalunya en Comú Podem i que s'ha aprovat per unanimitat de tots els partits polítics del Parlament. De tota manera, els comuns han anat més enllà i també han demanat que el Govern aturi el projecte d'ampliació de la C-32 entre els dos municipis de la Selva. En aquest punt, Catalunya en Comú Podem tan sols ha aconseguit el suport de la CUP i la resta hi han votat en contra, ja que ho consideren una "infraestructura necessària", tal com ha afirmat el diputat d'ERC, Marc Sangles.