El Parlament reclama la construcció d'un carril bus entre Blanes i Lloret

El Parlament de Catalunya ha instat el Departament de Territori i Sostenibilitat a estudiar la possibilitat de construir un carril bus que uneixi els municipis de Blanes i Lloret de Mar, una reivindicació històrica a la Selva Marítima. La proposta, presentada per Catalunya en Comú Podem, va ser aprovada ahir per unanimitat en la comissió de Territori.

A la petició, els comuns demanaven al Govern que construís el carril bus projectat el 2009 entre els dos municipis de la comarca. Pressupostat en 30 milions d'euros, el projecte contemplava l'ampliació de la GI-682 -que uneix les dues localitats- i la creació de vuit parades al llarg del recorregut. Tot i que la redacció del projecte es va adjudicar el 2013, el procés va quedar aturat per falta de finançament de la Generalitat per executar les obres.

En el Parlament, el diputat David Cid va apuntar ahir que amb aquesta nova infraestructura es fomentaria «l'ús del transport públic» a la vegada que es resoldria part del problema de mobilitat que hi ha entre Blanes i Lloret.

Per la seva part, el republicà Marc Sanglas va demanar que el Govern estudiï la construcció d'una «plataforma segregada» en comptes del carril bus projectat fa deu anys. Aquest projecte consisteix en la construcció d'un carril separat de la calçada, que a vegades passa pel mig de les rotondes i a vegades també compta amb prioritat de circulació en els semàfors.

D'aquesta manera, en cas que hi hagi molt de trànsit, els busos poden circular sense problemes, ja que es troben en plataformes diferents. Es tracta d'un recorregut similar al que faria un tramvia, però «evita la construcció d'infraestructures» com ara els rails i això «abarateix el cost» de la construcció.



Desacord sobre la C-32

La unanimitat parlamentària va desaparèixer, però, en el punt en què Catalunya en Comú Podem va demanar anul·lar el projecte d'ampliació de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar. Actualment, aquest projecte està aturat de forma cautelar per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Per això, Cid va reclamar que el Govern descarti aquesta infraestructura, que suposa «un cost econòmic elevat». A més, Cid va recordar que el Govern va subscriure l'emergència climàtica i per això «cal ser coherent» i «estudiar alternatives de mobilitat».

Davant d'aquest punt, només la CUP va donar suport a Cid. La resta de grups van recordar que l'ampliació d'aquesta carretera ja s'ha debatut en diverses ocasions i que la majoria dels grups actuals hi estan a favor. Per això, aquesta petició al conseller Damià Calvet no va prosperar. El diputat d'ERC Marc Sanglas va remarcar que es tracta d'una «infraestructura necessària». El republicà va matisar que el seu grup ha «qüestionat la manera com s'estava abordant el projecte i el finançament de la infraestructura», però que, tot i així, creuen que cal tirar-la endavant.

De la mateixa manera, el diputat de JxCat Narcís Clara va denunciar que els comuns xifrin en 60.000 el nombre d'arbres tallats per la construcció de la carretera, ja que segons Clara la previsió és d'eliminar-ne uns 20.000.

El diputat de Cs Héctor Amelló va qualificar la C-32 com una carretera «essencial» per millorar la «mobilitat de la Costa Brava» i també com un element de «desenvolupament» per a la comarca de la Selva.

En la mateixa línia, el PSC va defensar que «no és incompatible» la construcció de la carretera amb la del carril bus proposat en la comissió i per això es mostren partidaris dels dos projectes. El PP també va qualificar aquesta via com una infraestructura «bona» i per això va demanar al Govern que adapti l'ampliació a les normatives vigents i així es pugui desencallar.

Per últim, la diputada cupaire Natàlia Sánchez va demanar que Territori analitzi alternatives com ara «el desdoblament de la carretera entre Vidreres i Lloret de Mar» en comptes d'ampliar aquesta autopista del Maresme fins a la Selva. «No és una solució, al contrari», va reafirmar.