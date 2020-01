Quatre encaputxats encasten una furgoneta contra una farmàcia de Blanes i fugen

Uns encaputxats han encastat aquesta matinada una furgoneta contra una farmàcia de Blanes. La policia finalment ha pogut recuperar el botí i el vehicle en una persecució que ha finalitzat a Tordera.

Els fets s'han produït cap a un quart de dues de la matinada al barri de Ca la Guidó. La Policia Local de Blanes ha rebut trucades de veïns que alertaven del robatori amb encastament d'una furgoneta, robada ahir el matí a Figueres.

Els han gravat en imatges els fets i descrit la furgoneta en qüestió, cosa que ha permès fer-ne un seguiment.

La Policia Local ha pogut arribar al carrer de Ca la Guidó on hi ha la farmàcia i ha pogut comprovar com havien rebentat el vidre i sostret la caixa. La furgoneta també ha fet moltes destrosses a l'interior del comerç, que fa molt poc que ha obert a la zona.

Els veïns han vist quatre persones encaputxades que sortien de la zona i fugien amb un vehicle, que la policia ha vist que fugia quan arribaven.

En el vídeo es pot veure com entraven i sortien del local:

Els agents locals han reclamat ajuda a la resta de policies de la zona -Tordera, Malgrat i Palafolls- així com els Mossos d'Esquadra.

Han emprès una persecució que els ha portat fins a la zona del Mas Mora i finalment, a l'altura de Can Bartolí, en terme de Tordera, una patrulla de la Policia Local de la població del Maresme els ha interceptat col·lidint amb el vehicle. Malgrat el xoc, els agents no han resulta tferits

Mentre això succeïa els quatre ocupants han fugit camp a través i han entrat en una àrea boscosa. Els agents de totes les policies han anat a la seva recerca però no se'ls ha aconseguit atrapar.

El què han aconseguit els agents però a banda de recuperar el vehicle robat és la caixa registradora sostreta a la farmàcia. Que ha pogut ser recuperada intacta.

La Unitat d'Investigació de la comissaria dels Mossos de Blanes té oberta una investigació per enxampar-los. Compta amb el suport de la Policia Local de Blanes.

Es doncs el cas que el vehicle havia estat robat dimecres el matí a Figueres. La furgoneta –de la marca Mercedes-Benz i model Sprinter, de grans dimensions- té les plaques de la matrícula de nacionalitat alemanya. En aquests moments es troba al dipòsit municipal.

Els Mossos d'Esquadra no descarten que aquest nou robatori amb encastament sigui obra d'una banda de lladres de l'Europa de l'Est, que opera a la província de Girona des de fa uns mesos. Ha actuat sobretot a la comarca del Gironès i la Selva.