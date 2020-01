Lloret de Mar vol recuperar el servei del trenet turístic aturat des del 2007

L'Ajuntament de Lloret de Mar vol recuperar el servei del trenet turístic que no funciona des de l'any 2007 i que durant més de 15 anys ha centrat nombrosos processos judicials. Així ho va anunciar ahir el regidor de Mobilitat Urbana, Cristian Fernández, després que la Junta de Govern Local aprovés ahir la signatura d'un conveni amb l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), per tal que es duguin a terme els estudis de viabilitat necessaris per implantar aquest servei. L'edil lloretenc va detallar que serà aquesta associació qui presentarà les propostes a l'Ajuntament, qui avaluarà quina és la millor opció per adaptar el projecte al municipi.

De fet, dijous passat, el grup municipal de Cs va presentar una moció en la qual justament demana la recuperació del trenet turístic. En el document, la formació taronja exposa que aquesta és la «millor forma de connectar i donar a conèixer el patrimoni cultural i l'entorn natural» del municipi com els Jardins de Santa Clotilde, la Casa Museu de Can Font, els castell de Sant Joan o el cementiri modernista, entre d'altres. A més, recalquen que el servei podria suposar una font d'ingressos del «voltant dels 100.000 euros».

El servei del trenet turístic de Lloret de Mar va deixar d'operar el 2007 i després d'una llarga lluita entre dues empreses per l'adjudicació del servei: Transports Pujol i Pujol i Carrilets de Catalunya.

Tot va començar l'any 2003 quan el consistori -governat en aquells moments per PSC, ERC i EUiA- va adjudicar la concessió del trenet a l'empresa Carrilets de Catalunya, propietat de l'empresari i cap de llista durant dos mandats del Millor, Marc Fuertes, mentre que Transports Pujol va quedar en segona posició en el concurs públic.

Aquesta última va denunciar l'adjudicació de l'explotació del servei i l'any 2008, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li va donar la raó, i va detallar que l'empresa de Fuertes «no disposava del títol de transportista, un certificat que el jutge entenia necessari per prestar el servei». L'alt tribunal català va condemnar l'Ajuntament a pagar 229.000 euros a Transports Pujol.

En aquell moment, ja feia un any que el servei s'havia deixat de prestar després que el consistori va rescindir el contracte a Carrilets de Catalunya -i que li havia prorrogat- en considerar que «calia revisar el servei pel creixement de la població i les queixes veïnals sobre embussos de trànsit». El 28 de gener d'aquell any va convocar un concurs públic per adjudicar el servei.

Mentrestant, i amb la sentència a la mà, Transports Pujol va demanar a l'Ajuntament l'autorització per dur a terme el servei però li va ser denegada en un acord de la Junta de Govern Local de l'1 d'agost del 2009. Una nova sentència pronunciada pel magistrat del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona va dictaminar llavors que s'havia d'anul·lar l'acord de la Junta de Govern i reconèixer el dret de Transports Pujol «a prestar el servei de circuits turístics en el municipi de Lloret fins a la resolució definitiva del concurs convocat per acord del dia 28 de gener de 2008». Aquest concurs va ser revocat el novembre de 2009 pel govern municipal de CiU i PP. Des de llavors, Lloret de Mar no ha tingut trenet turístic.

La polèmica relacionada amb aquest servei es va allargar fins a l'any 2013 quan el TSJC va desestimar el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament de Lloret i va determinar el consistori no havia d'haver prorrogat el contracte a Carrilets Turístics el 2008 i hauria d'haver donat la concessió del servei a Transports Pujol; empresa a la qual corresponia la concessió del servei i que tenia la del transport urbà des de l'any 1965.

Transports Pujol i Pujol va ser adquirida fa dos anys pel grup Moventis, un dels operadors de transport urbà i interurbà més grans de Catalunya. Des del maig del 2018 és l'empresa Sagalés qui ofereix el servei del transport urbà a Lloret.