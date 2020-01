Un regidor d'En Comú de Blanes no inscriu la seva empresa al Registre de Béns

El regidor de l'equip de govern de Blanes del grup d'En Comú Podem (ECP) Pedro Miguel Lopera no va inscriure en el Registre de Béns Patrimonials de l'Ajuntamentl'empresa Distribuciones Ferlo 2003 SC, de la qual és soci. La societat, que encara està donada d'alta al Registre, és la que té en propietat la furgoneta que fa servir l'edil en el dia a dia i que va utilitzar per esquivar el pagament de multes de trànsit. Malgrat que hi està obligat, Lopera no va esmentar la mercantil en el llistat de béns patrimonials quan va accedir al càrrec després de les últimes eleccions municipals.

Aquesta no seria l'única presumpta irregularitat, ja que el setembre passat no havia pagat l'impost municipal de vehicles de 2018. A hores d'ara, segons va explicar el regidor de l'equip de govern, primer tinent d'alcalde i cap de files d'En Comú Podem, Jordi Urgell, Lopera ja ha «regularitzat» l'impagament de l'impost. Pel que fa al Registre de Béns, Urgell va admetre que Distribuciones Ferlo no hi figura, tot i que va assegurar que està en vies de solució perquè ja s'ha demanat que s'inclogui. «Hem demanat que consti que ell forma part d'aquesta empresa», va afegir el regidor d'En Comú.

Fa més de tres mesos va sortir a la llum que Pedro Miguel Lopera (regidor de Participació Ciutadana i Esports) havia esquivat multes de trànsit amb un cotxe d'empresa. La notícia es va publicar a Diari de Girona el 27 de setembre de 2019 i aquell dia, al ple de l'Ajuntament, Ciutadans va demanar explicacions al govern i al regidor, però ni uns ni l'altre van contestar a les preguntes que es van formular i es van limitar a dir que s'havia demanat informació sobre les dues multes que figuraven impagades i que aquell no era el lloc -el ple- per respondre.

El regidor de Cs Cristhian Ortiz va explicar a aquest diari que, tot i el temps transcorregut, l'equip de govern no li ha contestat a les preguntes que va formular ni per escrit ni verbalment en cap altre ple dels que s'han celebrat des d'aleshores. El silenci de l'administració blanenca va arribar a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació (GAIP), que haurà de determinar si l'Ajuntament ha incomplert la normativa d'informar la ciutadania sobre els fets que afecten un membre de l'equip de govern que formen ERC i ECP.

Un veí de la població va registrar un document a l'Ajuntament on sol·licitava que es respongués a les preguntes que va fer Cs al ple (vegeu peça adjunta) i la resposta va ser la mateixa que es va donar al ple: s'ha demanat informació sobre les dues multes de trànsit a l'Ajuntament de Barcelona -ciutat on es va sancionar el vehicle.

El veí va denunciar el cas a la GAIP i Urgell va reconèixer que la Comissió de Garanties va sol·licitar informació a l'Ajuntament. La resposta es va enviar el 23 de desembre i és la mateixa que es va traslladar al ciutadà. Un dels extrems no aclarits és en quina data Lopera va pagar l'Impost de Vehicles. Urgell diu que aquesta dada no es dona ni als regidors, ni al veí, ni a la Comissió «perquè és una informació personal de caràcter reservat». Però, segons un document al qual ha tingut accés aquest diari, el 23 de setembre de 2019 -pocs dies abans de la publicació de la notícia- encara no s'havia pagat. Preguntat sobre per què no es dona informació detallada sobre tots els extrems del cas, el primer tinent d'alcalde va assegurar que Cs va fer una pregunta «molt concreta sobre una notícia apareguda en premsa». La notícia feia referència bàsicament a les multes de trànsit i en això s'escuda l'equip de govern per no facilitar cap altra dada al grup de l'oposició i al veí.

Urgell va fer una defensa aferrissada de Lopera i va assegurar que per a ell el «cas està tot tancat i solucionat». Va considerar que el regidor «com a persona física, no té cap deute amb l'Ajuntament» perquè «qui tenia el deute era la societat i ja s'ha assumit». El cap de files d'ECP va afegir que «se li van demanar explicacions [a Lopera] i ja està solucionat. Ell com a persona física no tenia cap deute amb l'Ajuntament. La responsabilitat que se li ha demanat sobre aquesta situació ja l'ha regularitzada». Contundentment, Urgell va lamentar que aquest cas hagi afectat el seu company de grup i de govern tot assegurant que «tothom està molt content amb la seva feina. La seva dedicació és impecable i tot això li ha comportat un perjudici físic i personal bastant greu».

Pedro Miguel Lopera no va respondre a la petició d'aquest diari per fer declaracions.