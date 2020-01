Qui és el Pare Pelegrí d'aquest any?

Francesc Xavier Almendros Delgado, de 53 anys, casat i amb dos fills, i responsable de vendes a Tarragona i Lleida de Fedex Express és el Pare Pelegrí 2020 de Tossa.

La tradicional peregrinació tossenca aquest any vol evitar que el miler de devots que cada any acompanyen el Pare Pelegrí de Tossa de Mar puguin ser atropellats durant la ruta i reduir el temps i el nombre de talls viaris a fer. Amb aquests dos objectius es canviarà, enguany, el traçat que cada 20 i 21 de gener recorren els fidels del Pelegrí des de Tossa i fins a Santa Coloma -i a la inversa- per renovar el Vot del Poble. Segons va informar el síndic del Pelegrí, Joan Antoni Hervías, a Tv Tossa, tot plegat s'ha fet per un tema de «seguretat» i seguint la recomanació dels Mossos d'Esquadra. «Ells pateixen pels talls en el trànsit rodat, pels cotxes despistats i perquè hem de ser conscients que a Espanya estem en alerta terrorista quatre», va dir Hervías al mitjà local.

El pelegrinatge fins a la capital selvatana ha començat a Tossa, seguirà fins a Terra Negra, on pararan a esmorzar, i després faran cap al Molí de la Selva, on es durà a terme el recompte. Serà després de dinar a Els Terrassos, a Vidreres, quan es produirà el canvi de traçat en un tram d'uns sis quilòmetres. En lloc d'enfilar la C-63, els caminants travessaran la urbanització King's Park i enfilaran una zona boscosa que els conduirà al restaurant La Granota. «Hem trobat documents que apunten que aquesta és la ruta que ja es feia fa anys», va destacar el síndic del Pelegrí. Després de passar per sobre la via del tren es reprendrà el camí fins a la séquia de Sils i fins a l'escola per arribar a Mallorquines. «Hem calculat que hi ha un quilòmetre més de camí però que avançarem més de pressa perquè haurem de fer menys reagrupaments i menys cures als descalços», va assenyalar Hervías, qui va afegir que el recorregut estarà indicat amb petxines i cintes blanques.

Aquesta, però, no és l'única novetat d'aquest any. La visita espiritual que des de l'any 1942 es feia a la capella de Santa Ceclina, a Caldes de Malavella, també s'haurà de modificar a causa del perill d'enfonsament de la teulada. Una notícia que, segons el també edil tossenc, van conèixer «fa tres setmanes», però que, després de parlar amb el Bisbat de Girona i l'Ajuntament de Caldes de Malavella, han pogut resoldre. «Posarem la imatge de santa Ceclina que aquest estiu va donar un veí de Tossa al llindar de la porta i el Pare Pelegrí podrà fer la visita espiritual des de les escales», va dir el síndic. Enguany, el convidat d'honor serà el president de la Generalitat, Quim Torra.