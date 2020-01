El temporal obliga el Pelegrí de Tossa a fer la tornada en solitari

La forta llevantada que ahir va afectar bona part de la província de Girona no va impedir que el Pare Pelegrí tornes a Tossa de Mar per complir el vot del poble, una promesa feta fa segles a sant Sebastià perquè els deslliurés de la pesta. Ho va fer, però, en solitari, ja que els fidels que habitualment l'acompanyen des de Santa Coloma de Farners van haver d'abandonar el pelegrinatge per seguretat.

L'escollit d'enguany, Francesc Xavier Almendros, de 53 anys, va sortir de la capital selvatana a les set del matí després de la celebració d'una missa a l'església de Sant Sebastià, on va entregar el Durillo, una ofrena simbòlica. Ho va fer acompanyat només pel síndic del Pelegrí, Joan Antoni Hervías; l'historiador Mario Zucchitello i alguns familiars. De prop els seguien també efectius sanitaris, de Protecció Civil i dels Mossos d'Esquadra.

La petita comitiva va enfilar els 40 quilòmetres de tornada que separen una localitat de l'altra i va fer petites parades per recuperar forces i aixoplugar-se una estona del vent, la pluja i la fred glacial. La primera es va fer a la capella de Santa Ceclina, a Caldes de Malavella, on, per primer cop des de l'any 1942, el Pare Pelegrí no va poder entrar a fer la seva visita espiritual a causa del perill d'enfonsament de la teulada. Tot i això, Almendros va poder fer la seva oració des de les escales a una imatge de la santa situada al llindar de la porta de la capella. Tot seguit, van parar a les Mallorquines, a Sils, des d'on van continuar la ruta pel nou traçat -instaurat enguany per evitar atropellaments i talls viaris a C-63- fins a Can Noguera. Allà, alguns fidels arribats amb autobús l'esperaven per seguir-lo i, des d'allà, un grup una mica més nombrós va enfilar el final del recorregut i va parar a Can Garriga i a Ca l'Aromir, abans d'entrar a Tossa.



Arribada modificada

El temporal, que va castigar durament aquesta localitat selvatana, també va obligar el consistori a modificar, al llarg del dia, el ritual d'arribada del Pelegrí. De fet, ahir a la tarda els carrers estaven coberts d'aigua, fang i, sobretot, una densa escuma de mar que va afectar nombrosos comerços i habitatges. Per aquest motiu, l'Ajuntament va anunciar a mitja tarda que canviaria la rebuda i la ruta de la processó per evitar les zones més afectades.

Francesc Xavier Almendros va arribar a Tossa cap a quarts de set de la tarda, tal com estava previst, acompanyat d'un petit grup de devots i va ser rebut a la Casa de Cultura per l'alcaldessa, Imma Colom, i pel síndic del Pelegrí, Joan Antoni Hervías. Normalment, l'esperen també altres personalitats com el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, alcaldes i alcaldesses d'altres localitats selvatanes o representants de la Diputació de Girona. A més, aquest any s'havia convidat el president de la Generalitat, Quim Torra, qui finalment tampoc va poder assistir-hi.

Des d'allà, la petita comitiva va caminar fins a la capella del Socors passant per les zones menys afectades per la llevantada. Respecte a la processó que surt de l'església de Sant Vicenç, també es va modificar el recorregut i es va fer més curta per evitar els carrers afectats per l'escuma i el fang. Finalment, a la capella del Socors, el Pare Pelegrí va pronunciar les paraules més esperades davant d'un petit grup de persones: «S'ha complert el vot!». De seguida, els congregats van iniciar el cant de la Cançó dels pelegrins i, tots junts, van anar en processó fins a l'església parroquial, on es va retornar la imatge de sant Sebastià.



Gran nevada el 1805

Des de l'Ajuntament només tenen constància d'una altra peregrinació afectada per un temporal: la de 1805, quan una nevada va obligar el Pare Pelegrí a fer l'anada en dos dies a causa d'una gran nevada. D'altra banda, tampoc és l'única vegada que el Pare Pelegrí ha afrontat pràcticament sol aquest repte. Durant la Guerra Civil espanyola, el ritual es va «suspendre» de manera oficial. Tot i això els elegits recorrien els 80 quilòmetres d'anada i tornada d'amagat per poder complir el vot.