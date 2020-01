La construcció de la nova escola de música de Caldes arrencarà abans de l'estiu

La construcció de la nova escola de música i d'adults de Caldes de Malavella està previst que comenci abans d'aquest estiu. Així ho va avançar la regidora d'Educació, Àngela Frigolé, qui va explicar que els treballs es van treure a licitació a principis de mes per un import d'1.349.574 euros (amb IVA) i un termini d'execució d'un any i mig.

Actualment, l'escola de música no té un equipament propi i les classes estan distribuïdes en diversos espais municipals com l'escola Sant Esteve o el Casinet. Per això, des de fa temps, el consistori caldenc treballa per agrupar-ho tot en un sol edifici públic. La futura escola es construirà als terrenys on, fins a l'agost del 2018, hi havia les antigues cases dels mestres. Aquestes edificacions van ser enderrocades perquè patien aluminosi i estaven en desús.

Concretament, aquesta parcel·la de més de 400 metres quadrats està situada al costat de l'escola infantil i primària Sant Esteve. Segons el projecte, aquest nou i esperat equipament de moment tindrà una planta amb la previsió que, en un futur, s'hi pugui construir un segon pis per doblar el nombre d'aules i inclourà: tres aules grans de 25 metres quadrats cadascuna; una sala de reunions que també podrà ser utilitzada com a classe de 20 m2; un despatx, un magatzem per a instruments i una recepció; i quatre aules individuals per poder assajar. A més, incorporarà un auditori de 150 m2 i capacitat per a més de 80 persones que també podrà ser utilitzat com a sala polivalent.

De fet, segons va explicar el regidor Sergi Mir el maig passat, l'accés a aquest auditori serà «independent» tant per a l'escola de música com per a la Sant Esteve amb «la idea que l'espai exterior es pugui reconvertir per instal·lar-hi un escenari i poder fer-hi concerts a l'aire lliure». En aquest sentit, Mir va explicar que aquest edifici, que estarà completament insonoritzat, també serà utilitzat per fer-hi les classes de l'escola d'adults i per realitzar-hi formacions i altres activitats.



El nou institut, el curs 2021-22

La setmana passada, la regidora d'Educació també va avançar a Diari de Girona que la construcció de l'institut caldenc podria arrencar el pròxim mes de febrer després que el 16 de gener es fes públic que Infraestructures havia adjudicat l'obra a l'empresa Construccions Busquets Vilobí, SLU per un pressupost de 3.826.365,48 euros (IVA inclòs) i un període d'execució d'un any i quatre mesos. D'aquest import, 500.000 euros els aportarà el consistori.

Ubicat al costat de l'escola Benaula, en un terreny d'uns 8.000 metres quadrats, el nou institut tindrà tres àrees diferents: l'espai destinat a les aules (2.369,22 m2), la part administrativa (406,53 m2) i el vestíbul (59,01 m2). Les aules estaran en un edifici i la zona administrativa en un altre i quedaran units per un passadís central.

El nou institut tindrà capacitat per a uns 270 alumnes d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), que són els que té ara la localitat. Estudiants que des de fa 15 anys, han de fer les classes en barracons. Una situació que hauria de canviar el curs 2021-2022 quan, segons el projecte, s'hauria de posar en marxa el nou equipament escolar.