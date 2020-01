Caldes vol comprar el magatzem de la plaça Cruïlles per donar-li un nou ús

L'equip de govern de Caldes de Malavella (Junts per Caldes i PSC-PM) vol comprar el magatzem de la plaça Cruïlles per poder donar-li un nou ús. Segons va explicar l'alcalde Salvador Balliu, ara aquest equipament el té llogat l'Ajuntament i l'utilitza per guardar-hi els gegants del poble. «La nostra idea és convertir-lo en una instal·lació integrada a la plaça on s'hi puguin fer concerts, sopars o la fresca o on la gent es pugui resguardar de la pluja», va avançar Balliu. Així, segons el batlle, s'enderrocarien les parets de l'edifici i es deixarien les columnes i la teulada, de manera que quedaria un equipament cobert al mig d'una plaça de 300 metres quadrats.

Per tal de fer possible aquesta proposta, l'equip de govern portarà al ple del pròxim dilluns el dictamen de la Comissió Informativa en relació amb l'acord d'inici d'expedient expropiatori del magatzem. Sobre aquest punt, l'alcalde va explicar que aquest edifici està catalogat com a equipament municipal i que s'ha obert aquest expedient perquè els actuals propietaris de l'edifici no es «posen d'acord entre ells sobre la venda».

D'altra banda, en el ple també s'informarà sobre la recuperació del Pas d'en Xifra, un camí públic situat entre dos camps agrícoles que, amb el temps, ha estat absorbit pels mateixos.

Finalment, també s'informarà sobre l'aprovació del conveni amb la Junta Conservació Llac del Cigne per execució enllumenat i del conveni urbanístic per la connexió d'aigua al sector residencial golf. Sobre aquest punt, Balliu va explicar que, actualment en aquesta urbanització funcionen amb pous propis, i que amb aquesta actuació es farà arribar la xarxa d'aigua des del Llac dels Cignes fins als dipòsits del residencial golf. L'actuació costarà uns 300.000 euros que pagarà el residencial golf.

En el ple ordinari de dilluns, està previst que es debatin quatre mocions, una de les quals presentada per ERC-AM destinada a declarar aquesta localitat selvatana lliure de racisme.