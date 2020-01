Tossa demana ajuda a la UdG i el CEAB per les actuacions a fer després del temporal

Tossa ha demanat ajuda a la UdG i al CEAB-CSIC per les actuacions a fer després del temporal Gloria.

En concret, els ha demanat informes per als propers passos a fer en aquesta població de la Costa Brava. Tossa és un dels municipis que va deixar una de les imatges més curioses del temporal, l'entrada d'escuma a la població procedent de l'aigua de mar i de restes d'algues, que va inundar el front marítim.

L'ajuntament de Tossa de Mar destaca en un comunicat que els experts faran una anàlisi de la dinàmica de la sorra de les platges que han patit molts danys. De fet, experts del laboratori d'anàlisi i gestió del paisatge de la Universitat de Girona visitaran les platges aquesta setmana.

L'àrea de Medi Ambient i Platges de l'Ajuntament de Tossa s'ha posat en contacte amb el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i amb el laboratori d'anàlisi i gestió del paisatge de la Universitat de Girona (UdG) per avaluar quines actuacions cal fer a les platges de la població perquè siguin el "màxim d'efectives possibles" després del pas de la borrasca Gloria pel municipi.

En aquests centres hi treballen els millors experts en gestió integrada de platges i la intenció és que facin una anàlisi de la dinàmica de la sorra per saber quines actuacions cal fer. En aquest sentit, ja estan treballant en un nou projecte de gestió de platges que té en compte els efectes del canvi climàtic.

El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Ramon Gascons, explica en un comunicat que "l'equip del laboratori d'anàlisi i gestió del paisatge de la Universitat de Girona faran aquesta setmana una visita a totes les platges de la població. Aquesta visita serà el primer pas perquè ens realitzin un informe urgent amb les actuacions a realitzar. Aquest informe ens servirà per saber quin pressupost ens cal per refer les nostres platges i per poder anar a les diferents administracions a obtenir el finançament necessari o possibles subvencions".

Gascons conclou que "ja hem iniciat la neteja i eliminació d'elements perillosos (arbres o roques en risc de col·lapse). Acabem de superar un dels temporals més forts i llargs que ha suportat mai la nostra vila. Totes les nostres platges han quedat greument afectades. Segons les dades registrades, teníem un gran temporal cada 100 anys, però aquesta dinàmica ja fa temps que s'ha trencat. Recordem que vam patir els temporals del 2001, 2008 i ara aquest del 2020, i segons els experts en la matèria la freqüència i la intensitat d'aquests temporals anirà en augment".