Els alcaldes de la Tordera demanen reunir-se «amb urgència» amb l'ACA per evitar més destrosses a la primavera

Els alcaldes de la conca del riu Tordera demanaran reunir-se "amb urgència" amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per tal que es fixin un conjunt d'accions de neteja de les lleres de les rieres i del riu Tordera. Els batlles s'han reunit aquest dimarts al migdia al centre cívic de Fogars de la Selva (Selva) per tal de decidir si declaren el territori com a zona catastròfica. L'alcalde del municipi, Josep Vilà, ha retret que la neteja de les lleres "és una de les coses que s'hauria d'haver fet fa temps" per evitar que l'aigua s'emporti més arbres en futures crescudes. D'altra banda, els alcaldes també exigeixen al Govern que revisi els protocols d'emergències i que millorin la coordinació dels cossos de seguretat en futurs episodis.





Revisió dels plans de protecció i emergències

Declaració de zona catastròfica

Uns desperfectes ben visibles

Els municipis de la conca del riu Tordera s'han unit aquest dimarts per fer front a les conseqüències de la borrasca Gloria al seu pas per la quinzena de municipis de la zona. Ha estat a iniciativa de l'Ajuntament de Fogars de la Selva (Selva) per aconseguir més força davant d'altres administracions a qui hauran de demanar ajuda.Un dels primers acords ha estat concertar una reunió conjunta amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i els tres consells comarcals implicats (el de la Selva, el del Vallès Oriental i el del Maresme). L'alcalde de Fogars de la Selva, Josep Vilà, ha destacat que la trobada s'ha de fer "amb urgència" perquè calen "" a les lleres de la Tordera abans que el desglaç faci augmentar el cabal del riu i es produeixin més destrosses.Vilà ha retret a l'agència queen la neteja de les lleres dels rius. Això va provocar que hi creixessin arbres i vegetació que amb l'augment del cabal va anar riu avall fins concentrar-se en un pont. Allà va convertir-se en un tap. "És una de les coses que s'hauria d'haver fet fa temps", ha lamentat el batlle de Fogars.L'alcalde d'Hostalric,, ha destacat que la reunió anirà bé per "consensuar" les accions que hauran de tirar endavant els ajuntaments, els consells comarcals i l'ACA en un futur per contenir el riu. De fet, Papiol ha recordat que "algunes de les motes" que hi ha a la Tordera a Hostalric "van acabar afectant a Fogars de la Selva" durant el temporal perquè van causar inundacions en aquest municipi. Per això, els batlles creuen que cal una projecció conjunta.Per altra banda, la trobada d'alcaldes també ha servit per consensuar una "queixa" al Govern. Consideren que els plans d'emergència i protecció no s'adapten a les "necessitats" dels municipis més petits. Josep Vilà ha explicat que hi ha pobles que no tenen cossos de seguretat locals i per això "depenen" dels Mossos d'Esquadra . Tot i així, durant el temporal el cos català no podia donar resposta a totes les crides que feien els ens locals.Per això han demanat quei, d'aquesta manera, distribuir de forma equitativa els efectius policials. A més, els alcaldes creuen que cal "més coordinació" entre els diferents cossos, tan catalans, com estatals.Durant la reunió d'alcaldes també s'ha plantejat l'opció deper optar a més compensacions per part dels governs català i espanyol. De tota manera, aquest és un punt que ha quedat sobre la taula a l'espera que cada municipi decideixi sobre si aquesta és la millor sortida o no. El dubte és saber si la declaració de zona catastròfica podria portar problemes a empresaris i privats a l'hora de cobrar les indemnitzacions de les seves assegurances privades.Els danys ocasionats pel temporal a la zona del riu Tordera continuen ben visibles en diversos municipis com per exemple. En aquest punt les lleres presenten grans, s'hi poden trobar diversosi molts dels camps que envolten la localitat segueixen inundats a causa del desbordament del riu Tordera. La borrasca també va ocasionar, com per exemple el pont que passa per sobre del riu on falten part de les tanques. Aquest matí els pèrits han començat a medir les parts afectades per poder calcular els costos i substituir-les per unes de noves. Tot i així, la normalitat ha tornat a la localitat i els veïns i veïnes ja poden passar per pràcticament tot arreu. Només en aquells punts més propers a la llera, a tocar de l'entrada de l' AP-7 , hi queden alguns cordons policials que en restringeixen l'accés en considerar que encara pot tractar-se d'una zona de risc per a la ciutadania.Pel que a les carreteres, part de la C-35 que uneix Hostalric i Tordera continua tallada i només hi poden accedir aquells vehicles que hagin d'anar a les indústries que queden a l'altre costat de la senyalització. Al punt quilomètric 73 es continua treballant per arreglar el Pont de Ferro que va quedar malmès després del pas del temporal Gloria. Els vehicles, doncs, aposten per passar per vies alternatives, ja sigui a través de la carretera BV-5122 o bé per l'autopista AP-7.