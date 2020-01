Caldes talla la llum de 24 cases ocupades en diverses urbanitzacions

L'Ajuntament de Caldes de Malavella va iniciar ahir al matí un operatiu conjunt amb la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i tècnics d'Endesa per tal de tallar les connexions il·legals a la xarxa d'enllumenat de 24 cases ocupades al municipi. Es tracta de propietats que estan en mans d'entitats bancàries distribuïdes en cinc urbanitzacions diferents de Caldes: Aigües Bones, el Llac del Cigne, Can Carbonell, Malavella Parc i Can Solà.

L'alcalde, Salvador Balliu, va explicar que en cap d'aquests casos els ocupes han seguit «els protocols municipals» per demanar ajudes a l'habitatge. De fet, Balliu va afirmar que són persones que «ni treballen, ni van als serveis socials» però «es guanyen molt bé la vida», ja que la majoria d'ells «viuen de plantacions» de marihuana. «No són necessitats, són aprofitats», va afegir Balliu.

A més, l'alcalde va assenyalar que aquestes persones generen «problemes de convivència» amb la resta de veïns de les urbanitzacions, ja que aquests «criden, fan soroll, es barallen i posen música alta en hores de descans». Per això, l'Ajuntament va optar per preparar aquest dispositiu «fa mesos» i finalment ahir es va començar a posar en pràctica.

La setmana vinent, els operaris es desplaçaran de nou fins aquests domicilis i si els ocupes s'han tornat a connectar il·legalment a la llum, es tallaran altre cop els cables. A més, la setmana vinent els operaris també desconnectaran aquestes cases de la xarxa d'aigua, ja que la majoria d'ells també hi estan connectats il·legalment.

Sobre aquesta decisió municipal, Balliu va assegurar que el consistori és capaç «d'entendre-ho tot» sobre necessitats en habitatge i, que per aquest mateix motiu, en el municipi també hi ha ocupacions il·legals de persones que no poden pagar un lloguer. En aquests casos, el batlle va destacar que ja reben atenció dels serveis socials i, si no porten problemes de convivència, no actuaran en contra seva. De tota manera, l'alcalde es va mostrar totalment contrari a mantenir aquestes ocupacions de persones que no van als serveis socials per tota la problemàtica que generen. «A Caldes no són benvinguts», va afirmar Salvador Balliu.

De fet, va assegurar que hi ha un conjunt de persones que «s'han fet amos» d'un carrer de la urbanització d'Aigües Bones, ja que han ocupat totes les cases que hi ha. L'alcalde va lamentar que hi ha persones que «arriben a ocupar dues cases» i quan en veuen «una en millors condicions» opten per traslladar-s'hi.

Arran d'aquest operatiu, l'alcalde de Caldes de Malavella va aprofitar per anunciar que la Policia Local del municipi ja està treballant amb els cossos de seguretat locals de Cassà de la Selva i Llagostera –municipis que fan frontera amb Caldes– per coordinar-se a l'hora d'actuar conjuntament. D'aquesta manera, les tres policies faran controls de forma coordinada i també intercanviaran informació. Balliu també va avançar que el 18 de febrer els alcaldes de la comarca selvatana es reuniran amb el conseller d'Interior, Miquel Buch. En la trobada s'exposarà la necessitat d'endurir la legislació vigent per a les ocupacions il·legals i també els robatoris en domicilis.

Des de l'any 2016, Caldes disposa d'un protocol que permet diferenciar els ocupes que ho són per necessitat, com a conseqüència de problemes econòmics o socials, i els que ho són perquè s'aprofiten de la situació i entren a cases malgrat que tenen ingressos econòmics que els permetrien fer front a un lloguer i al pagament dels serveis.