El Gloria deixa danys per valor de mig milió d'euros a Arbúcies

L'Ajuntament d'Arbúcies ha elaborat un informe amb tots els danys ocasionats pel temporal Gloria per valor de 500.000 euros. Els desperfectes quantificats són els que pertanyen als espais públics.

Arbúcies va ser un dels municipis de Catalunya en què el Gloria va deixar més aigua, ja que l'Observatori Meteorològic Municipal va enregistrar 356,5 litres per metre quadrat, la meitat dels litres registrats en tot l'any 2019 i, a Puig Ses Olles, al Turó de l'Home, van caure 430 litres.

Els desperfectes provocats a tot el municipi, que abasta una superfície de 86,22 quilòmetres quadrats, han afectat tant al nucli urbà, als nuclis agregats, com als més de 80 quilòmetres de camins forestals.

El municipi disposa de prop de 300 quilòmetres de xarxa de camins públics, 3 nuclis agregats (Joanet, els Colls i Fogueres de Montsoriu) i més de 400 cases de pagès. De tots aquestes pistes forestals, es calcula que 83 quilòmetres han sofert danys pel temporal segons informa l'ajuntament. Ja sigui perquè han desaparegut, han quedat impracticables o bé els que han quedat malmesos. En aquest cas, el cost de reparació es preveu en 67.000 euros. A més a més, molts d'aquests camins afectats han provocat que no es pogués accedir a diverses masies, que durant dies s'han trobat incomunicades.

Una de les vies principals d'entrada a Arbúcies, el passeig de Palacagüina ha patit diversos danys per valor de 55.000 euros, ja que es va produir l'esfondrament d'un mur de formigó armat de contenció de terres i diverses esllavissades al llarg de tota la via, que han provocat talls de circulació amb acumulacions de més d'un metre de terra.

Un altre dels punts crítics afectats pel Gloria és la carretera d'accés al nucli agregat de Joanet. L'esvoranc que actualment hi ha, ha afectat a tres punts de la carretera amb una longitud total de 35 metres.

Un tram pel qual es desaconsella circular degut a la inestabilitat del ferm. L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, ha assenyalat: "Atès que aquesta via és l'únic accés al nucli urbà de Joanet, es considera urgent i necessària la seva restauració, per això prioritzarem el seu arranjament", que s'estima per un valor de 35.000 euros.

A banda d'aquests punts més catastròfics, tot el nucli urbà també s'ha vist afectat per la llevantada.

El passeig de la Riera i la zona del Prat Rodó és un dels espais que ha patit més el temporal. Es tracta d'una de les zones d'esbarjo més gran de la població amb 6 quilòmetres de passeig a l'entorn de la riera d'Arbúcies. S'estima que el cost total de les obres de reparació ascendeix als 70.000 euros.



Poble incomunicat

A totes aquestes destrosses, s'hi suma el fet que la població arbucienca es va trobar incomunicada per carretera durant un període de 31 hores, de manera que no es podia ni entrar ni sortir pel poble per les diferents vies d'accés (la GI-552, la GI-550 i la GI-543) a causa de les esllavissades i arbres caiguts al mig de la carretera. I, per si tot això no fos suficient, des del divendres 24 de gener al migdia i fins avui dimarts 28 de gener, la població ha estat sense aigua potable degut a la terbolesa de l'aigua dels pous.

Garriga conclou: "En aquesta situació de catàstrofe, necessitem la implicació de les administracions supralocals perquè si no, difícilment ens en sortirem". "En tres mesos portem tres desgràcies seguides: la llevantada de l'octubre que va representar d'anys per valor de 410.000 euros, l'esclafit i ara el Gloria. El pressupost municipal està exhaurit i no podem fer front a aquesta nova despesa", afegeix amb rotunditat l'alcalde.