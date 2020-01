Santa Coloma ha de pagar més de 187.000 euros extres a l'empresa de neteja

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners haurà de pagar 187.589 euros extres a Fomento de Construcciones y Contractas SA (FCC), l'empresa que presta el servei de recollida, transport i abocament de residus, de neteja viària i de gestió de la deixalleria municipal. Un import que equival a la diferència econòmica entre el cost del servei que es va acordar l'any 2012 amb el real ofert l'any 2018.

Així es va exposar en el ple municipal celebrat ahir, on es va reconèixer l'obligació del consistori d'abonar aquests diners corresponents a l'exercici 2018 i a calcular el cost real de la feina feta el 2019, que el consistori també haurà d'acabar pagant. Dues liquidacions que, segons el regidor d'Hisenda, Joan Martí, són necessàries per poder treure el servei a concurs públic.

El contracte va ser adjudicat a l'empresa FCC el 7 de maig de l'any 2012 per un import d'1.145.ooo euros i un període de quatre anys amb dret a una pròrroga d'un any -que es va acabar utilitzant-, de manera que el contracte va acabar el 31 de desembre del 2017. Tot i això, actualment, aquesta empresa encara presta el servei amb els costos establerts en el contracte elaborat el 2012. Per aquest motiu, l'FCC va demanar per escrit a l'Ajuntament que els abonés la diferència econòmica entre els imports facturats i els costos reals entre l'1 de gener i el 31 de maig del 2018, ja que aspectes com el combustible, els lloguers o el manteniment s'han encarit. La xifra final ascendeix a 187.589 euros que l'Ajuntament haurà de pagar per poder liquidar el contracte fet aquell any.

Aquest mateix procediment l'haurà de repetir en relació amb l'exercici del 2019 i suposarà un nou pagament extra a aquesta empresa per part de l'ens municipal de Santa Coloma. Uns pagaments que en cas de no fer-se, i tal com s'assenyala en la proposta d'acord al ple, «suposaria incórrer en un enriquiment injust per part de l'Ajuntament» i no permetria iniciar els tràmits per poder convocar un concurs públic per adjudicar la prestació d'aquest servei.



Nou pas pel centre de suport

D'altra banda, en el ple celebrat ahir també es va aprovar de manera definitiva la desafecció d'un terreny municipal per poder cedir-lo a la Fundació privada Gentis perquè, de manera concertada amb el Departament d'Educació de la Generalitat, hi pugui desenvolupar un centre de suport a la diversitat funcional d'infants i joves amb discapacitat de la comarca selvatana. La parcel·la està situada al carrer Francesc Moragas i té 3.512 metres quadrats.

Inicialment, aquests terrenys es van cedir el 2008 a la Generalitat per a la construcció dels nous jutjats. El termini de pròrroga de cessió de l'espai, però, va finalitzar el passat 20 de juny de 2019 i encara no s'hi havia fet res. Per això, el ple de Santa Coloma va aprovar el passat juliol cedir-lo a la Fundació Gentis de manera gratuïta.

En aquell ple, el consistori també va anunciar que buscaria un nou terreny amb les mateixes característiques per a la construcció dels nous jutjats. Un espai que, segons la regidora d'Educació, Carme Dilmé, haurien trobat al costat mateix d'aquest terreny al carrer Moragas.

Actualment, l'únic centre d'educació especial de la Selva és l'escola Ventijol a Blanes, un centre que el novembre del 2018 el mateix Departament d'Educació va reconèixer que tenia un «excés d'alumnat», motiu pel qual alguns usuaris es van haver de traslladar als centres Els Joncs o la Font de l'Abella de Girona.