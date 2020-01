Les destrosses del temporal a les comarques gironines ja superen els 110 milions

La factura dels estralls que el temporal ha deixat al seu pas a les comarques gironines ja supera els 110 milions d'euros, La suma inclou les valoracions inicials que els municipis han fet arribar als consells comarcals, a més dels danys a particulars i a empreses o a d'altres sectors, com l'agricultura, que s'han anat coneixent aquests darrers dies. Les comarques més afectades pel pas del Gloria són la Selva (aquí, la factura s'enfila a 74 milions) i el Baix Empordà. Bé sigui pels danys que la llevantada ha fet al litoral, esborrant la sorra de les platges o arrencant passejos marítims, bé sigui pel desbordament dels rius Ter o la Tordera. Destaca sobretot el cas d'una empresa de Sant Feliu de Buixalleu (Selva), situada a tocar del riu, que ha patit danys per valor de 40 milions.

Platges sense sorra, passejos marítims descalçats i en alguns trams esfondrats, canonades d'aigua rebentades, el mar i el riu entrant a negocis i empreses, camins i camps impracticables... La llista d'estralls que el temporal ha deixat a comarques gironines és llarga. Com també ho és la factura d'uns danys que costarà de quadrar.

De moment, les valoracions inicials dels ajuntaments, i totes les altres que s'han anat coneixent aquests darrers dies, ja superen els 110 milions. Sobretot, en destaca la comarca de la Selva. Aquí, segons el Consell Comarcal, la primera estimació de danys s'enfila a 74 milions.

Entre els municipis que han patit més destrosses, comptant tant la part pública com la privada, hi ha Sant Feliu de Buixalleu (43,58 milions), Massanes (15,11 milions) i Tossa de Mar (3,8 milions). En aquest darrer poble, l'aigua i l'escuma del mar van envair literalment els carrers més propers a la platja, i van afectar fins a 162 botigues, restaurants, hotels i altres negocis.

Però en afectacions a privats, la més significativa es troba a Sant Feliu de Buixalleu. En aquest poble, la fúria del temporal va afectar una empresa de plàstics situada arran de la Tordera. I segons ha comunicat a l'Ajuntament, va patir pèrdues per valor de 40 milions. És a dir, que tan sols en aquesta companyia, els danys ja suposen més d'una tercera part dels de tota la demarcació.

A la comarca, un altre dels municipis afectats pel temporal, i que encara no havia comunicat danys, era Blanes. Inicialment, l'Ajuntament calcula que l'afectació en allò que els pertoca ha estat d'1,5 milions. Però encara no s'ha pogut arribar a tot arreu –hi ha zones impracticables- i a més, aquí sobretot els danys més greus els hauran d'assumir Generalitat i Estat. Perquè el temporal va trencar el dic de recer del port i, sobretot, va fer caure els ponts sobre la Tordera que uneixen Blanes i Malgrat tant per carretera com per tren.

Torroella, més de 4 milions



A més de la Selva, una altra comarca que ha patit els estralls del Gloria ha estat el Baix Empordà. Aquí, segons les dades que han enviat els ajuntaments al Consell Comarcal, els danys pugen a 17,8 milions. De fet, en aquest territori hi convergeixen, per una banda, municipis del litoral i, per l'altra, tots aquells del Baix Ter que es van veure afectats per la riuada.

Aquí, el municipi més afectat és Torroella de Montgrí (4,3 milions), on encara es trigarà entre una i dues setmanes a recuperar el subministrament d'aigua potable. També destaquen les afectacions a Platja d'Aro (2,4 milions), a Calonge i Sant Antoni (1,54 milions) o a Palamós (1,52 milions).

A Platja d'Aro, com també passa a Llafranc, caldrà refer el passeig marítim, perquè les onades el van descalçar. I a les platges –sobretot, a la Gola del Ter- s'hi acumulen tones de canyes, arbres i deixalles. A més, tant a Torroella com en altres pobles que es troben al curs del Ter –com a Verges- la riuada va malmetre la mota.

9,9 milions al Gironès



Al Gironès, la factura que s'ha donat a conèixer fins ara suma 9,9 milions. D'aquests, 7,5 milions corresponen als ajuntaments. I d'aquí, en destaca sobretot Girona (3,3 milions) on el desbordament del Ter va inundar el pavelló de Fontajau, part dels barris de Sant Ponç i Pedret i va afectar la canonada d'aigua des del Pasteral.

A la resta de la comarca, l'augment de cabal del riu o les pluges intenses van malmetre camins i provocar esllavissades. A Salt, per exemple, els danys en béns públics s'han xifrat en 452.000 euros i a Bescanó, en 335.000.

En aquest municipi, a més, el consistori també ha donat un balanç dels estralls que el Gloria ha fet als privats. Puja a 2,48 milions. Aquí dins s'hi inclouen, entre d'altres, tots aquells cultius i collites que s'han perdut o inundat, les destrosses a empreses (com la que han patit uns vivers) i els desperfectes en el sistema de regadiu.

Més comarques



La Selva, el Baix Empordà i el Gironès concentren la majoria de les afectacions que s'han donat a conèixer aquests primers dies, un cop la borrasca s'ha desfet. Però totes les comarques, en menor o major mesura, s'han vist afectades pel pas del Gloria. Segons les dades dels consells comarcals, a l'Alt Empordà els danys a municipis es xifren en 3,42 milions; a la Garrotxa, en 2,26 milions; al Ripollès, en 1,9 milionsi al Pla de l'Estany, en 1,64 milions.

Entre les comarques que avui han donat a conèixer els danys, a més de la Selva, hi ha el Ripollès. Aquí, el pas del Gloria ha afectat sobretot Ripoll (590.000 euros) i Vallfogona (543.000 euros). Entre d'altres, l'inventari de danys de l'Ajuntament de Ripoll recull que la borrasca va provocar esllavissades al municipi, va malmetre la canonada principal de subministrament d'aigua i obligarà a substituir el parquet del pavelló de l'Avellaneda.

Pomeres arrencades i vies verdes malmeses



Més afectacions que se sumen al recompte global. Segons l'estimació provisional d'Agricultura, perquè ara es coneixen els danys però més endavant vindran les pèrdues, es calcula que l'afectació del temporal al sector ha estat d'1,92 milions. El Baix Empordà i el Gironès són les comarques més afectades pel pas de la borrasca.

A la zona del Baix Ter, la riuada va arrencar de soca-rel 10 hectàrees de pomeres i va inundar-ne 700 més de fruiters i cereals.. A més, la inundació va matar 22.000 pollets d'una explotació de Torroella de Montgrí.

I avui, al llistat també s'hi ha afegit la valoració del Consorci de Vies Verdes. A tota la xarxa de senderisme i cicloturisme, els danys del temporal es xifren en més d'1,15 milions. Sobretot, caldrà reconstruir el pont de la via verda entre Anglès i la Cellera, part del qual es va esfondrar, i refer la plataforma de la via del Pasteral (que va desaparèixer amb la inundació). A més, es calcula que caldrà arranjar forats i reposar sauló en més de 20 quilòmetres de la xarxa.