«Tenim dos fills i ocupem la casa perquè no podem pagar el preu del lloguer»

Veïns de Caldes afectats per l'operatiu dels talls de llum, alguns d'ells amb nens i expedients oberts a serveis socials, demanen a l'Ajuntament que es tingui en compte la seva situació

iriam, veïna de Caldes de Malavella des de fa més de cinc anys, té dos fills menors d'edat: un de tres anys i un bebè de tretze mesos. Explica per telèfon que el seu ha estat un dels 23 habitatges afectats per l'operatiu efectuat dilluns i impulsat per l'Ajuntament per tallar els subministraments en cases ocupades. «Nosaltres estem ocupant per raons econòmiques perquè tenim dos fills i no podem pagar el preu del lloguer. No som traficants, no tenim cap plantació de marihuana ni tampoc som incívics, però hem estat uns anys amb alts i baixos i cada cop que començàvem a treure el cap, ens ha vingut una altra bufetada, com aquest últim mes, que el meu marit s'ha quedat sense feina».

Miriam afegeix que els serveis socials de l'Ajuntament «són més que coneixedors» del seu cas i després del tall «ens van dir que no hi podien fer res perquè la nostra situació és d'ocupació». Per aquest motiu, dilluns al vespre es va presentar al ple per demanar explicacions a l'alcalde: «El que demanem és un lloguer per poder viure. El que li demanem a l'alcalde és una solució fins que no puguem resoldre la nostra situació, almenys mentre estem a l'espera d'un lloguer social». Durant la sessió, després d'explicar la seva situació, l'alcalde, Salvador Balliu, va respondre: «Vostè és ocupa? Vostè té punxada la llum? Doncs per això li han tallat la llum, i ho ha fet Endesa» i després d'una intervenció de l'afectada, Balliu va etzibar: «Molt bé, però repeteixo el mateix, ocupa i amb la llum punxada, només s'ha tallat a aquesta gent. No hi ha més», i va afegir «fa set anys que està ocupant, i és una de les persones que hem ajudat més en aquest poble».

Durant la intervenció de precs i preguntes, una altra veïna mare de dos fills menors va manifestar que «fa tres mesos que estic a l'atur i que acudeixo a serveis socials i m'estan tractant com si fos traficant. Si vol puc obrir les portes de casa meva i no tinc cap problema que mirin què hi tinc». A tot això, Balliu va respondre: «Ha acabat? Puc parlar? Vostè m'acaba de dir que el senyor alcalde li ha tallat la llum. Jo no he tallat cap llum, ha sigut Endesa i només tallen la llum a qui la té punxada». Miriam explica que a casa seva, situada a la urbanització del Llac del Cigne, des de dilluns tenen subministrament gràcies a les lots, dues estufes catalítiques, espelmes i una cuina de butà: «Jo soc la primera que vull pagar els serveis, tan sols demano si us plau que ens ajudin fins que puguem trobar una solució». A més a més, critica que es va sentir coaccionada i amenaçada durant el ple: «En Balliu ens va faltar al respecte i va donar dades personals allà en el ple davant de tothom i amb el micro obert, i a mi em va coaccionar perquè digués que estic ocupant i amb els serveis punxats».

Una altra de les afectades pels talls, Ruth Mata, explica que la seva llar també s'ha quedat sense llum. «Si ens treuen la llum, la tornarem a posar. No tenim recursos, què hem de fer? Dormir al carrer? Som persones i tenim dret a viure i penso que no ens mereixem aquesta actitud de l'alcalde».



Crítiques de l'oposició

Els grups de l'oposició han reprovat l'actitud que va tenir l'alcalde durant el ple amb les persones afectades. Des d'Esquerra Republicana van emetre un comunicat on qualifiquen de «vergonyosa» la situació que es va viure i per la qual demanen una rectificació: «Sense cap dubte l'equip de govern pot tenir part de raó, [l'ocupació] és un tema complex, però aquest fet, no treu que el que va passar al ple ens fa sentir vergonya, i molta». Els republicans van afegir que «el to de l'alcalde va ser impropi del qui està enfront de l'Ajuntament i amb poca o nul·la empatia respecte als drames humans, reals i directes, que hi ha al darrere de les persones afectades». Per la seva banda, el grup de SOM Caldes va criticar la manca de previsió del govern: «Les famílies no tenen una solució ni d'urgència ni provisional i han estat convidades a anar a serveis socials. Avui no tenen llum. Pensem que totes les persones es mereixen respecte i sobretot les que es troben en aquesta situació de vulnerabilitat, amb menors a càrrec». Caldes en Comú també es va afegir a les crítiques per l'actitud de l'alcalde i la seva «manca d'empatia»: «No és just que en fer les seves valoracions l'Ajuntament posi al mateix sac ocupes incívics i famílies vulnerables», i van assegurar que l'alcalde «ha mentit perquè l'actuació d'Endesa de tallar la llum la demana l'Ajuntament».



La resposta del govern

L'Ajuntament va emetre ahir un comunicat on justificava l'operatiu i assegurava que aquest tipus d'actuacions són necessàries per «afrontar el problema de l'ocupació». L'escrit reconeix que va ser l'Ajuntament qui va demanar que s'efectuessin els talls i afegeix que les cases ocupades «generen malestar entre els veïns, mala convivència i moltes queixes». També expliquen que els casos que es va valorar que estaven en una situació de vulnerabilitat o dels quals no es tenia informació no van patir talls: «Descartades les situacions de vulnerabilitat i les dubtoses, es va tallar l'electricitat a la resta de 23 cases ocupades».

Finalment, Salvador Balliu va afegir en declaracions a Diari de Girona que «els serveis socials són per a qui els necessita i tenir fills no t'excusa de les teves responsabilitats». En aquest sentit, va reiterar que per efectuar els talls es van valorar els casos i els criteris amb els serveis socials i va assegurar que en el futur «es faran els talls que calguin». Preguntat per quins criteris es van seguir per seleccionar les 23 cases, no va respondre i va afegir que el seu municipi el vol «impecable».