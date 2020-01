Asaja carrega contra l'ACA pel malestat de la llera del Tordera

L'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) carrega contra l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) una setmana després del pas del temporal Gloria. Segons la presidenta del sindicat, Rosa Pruna, "si el temporal hagués trobat un Tordera net s'haurien evitat moltes inundacions" als conreus de la zona. De visita als pagesos de la conca de la Tordera, Pruna avisa que si no es fa el manteniment adequat a les lleres, l'aigua els tornarà a passar per sobre: "Perquè hi hagi un futur per a l'agricultura i la ramaderia les rieres i els rius han d'estar nets". Un dels pagesos afectats, Jordi Matas, assegura que ja fa dos anys es va avisar de la situació a la zona i des de llavors "no s'ha fet res".