Blanes es bolca massivament en la neteja de les platges devastades pel temporal

Més d'un miler de persones han participat aquest divendres al matí a la neteja popular de les platges de Blanes (Selva) devastades pel temporal Gloria. Des de finals de la setmana passada diversos col·lectius, entitats i particulars s'han anat oferint per fer-ho i finalment avui s'ha dut a terme una acció coordinada per l'ajuntament del municipi. Des de primera hora s'han repartit guants i bosses als participants que han aconseguit retirar bona part dels residus acumulats entre Sa Palomera i la desembocadura del riu Tordera. La coordinadora de l'acció, la Lara Salmeron, ha explicat que s'han recollit "les restes naturals", però també "els plàstics i microplàstics", alertant que "són perillosos per a les xarxes tròfiques dels peixos".