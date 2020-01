El ple de Blanes diu «amén» al pressupost de 2020 gràcies al suport de PSC i JxCat

L'Ajuntament de Blanes va celebrar ahir un ple ordinari que va segellar els pressupostos del 2020. Tal com es va avançar fa un parell de dies, el canvi de parer de dos grups de l'oposició –el Partit Socialista (PSC) i Junts per Catalunya (JxCat), que inicialment van votar en contra– va permetre la seva aprovació definitiva amb divuit vots favorables i tres vots en contra de Ciutadans (Cs). Des del govern, tant Esquerra Republicana (ERC) com Blanes en Comú van valorar positivament l'aprovació dels pressupostos i van agrair als socialistes i als postconvergents la seva «predisposició» per negociar. El tinent d'alcalde i regidor dels comuns, Jordi Urgell, va assegurar que «volem que sigui un govern que encara que canviï d'aquí a tres anys, en el futur se segueixin les polítiques que s'han iniciat perquè siguin seves en els altres mandats».

Per la seva banda, el portaveu de JxCat, Joel Comas, va afegir que «diem amén al projecte de pressupost» i es va mostrar satisfet perquè s'hagi incorporat una partida d'un milió d'euros a l'avinguda Madrid: «Valorem que finalment Blanes pugui acabar el mes de gener amb els pressupostos aprovats i celebrem també el projecte per fer la prefectura de Policia Local i Protecció Civil». Els socialistes es van manifestar en aquest mateix sentit, la regidora Pepa Celaya va apuntar que «s'han recollit les demandes que hem fet a l'equip de govern i tenim el seu compromís per ampliar en un futur la partida de cultura».

Per contra, el grup de Ciutadans va protestar perquè «en cap moment ens han trucat ni han comptat amb nosaltres» i va criticar que l'equip de govern «no tingués la mínima intenció d'escoltar-nos i és una pena perquè són els vostres pressupostos».

El capítol d'inversions equival a 3,7 milions d'euros. Entre les partides més destacades, hi ha un milió d'euros destinats a les obres de millora de l'avinguda Madrid, també hi ha 330.000 euros destinats a l'asfaltatge de vies o el projecte per construir la caserna de la Policia Municipal per 200.000 euros. D'altra banda, les despeses de personal equivalen a 16 milions d'euros.



Accés a l'agenda de govern

Durant el ple també es va aprovar una moció presentada per Ciutadans per tal que es faci pública l'agenda d'alcaldia i dels grups de govern, així com els viatges oficials que realitzin i la justificació i els imports d'aquests: «Volem que facin públiques les seves agendes, amb especial atenció a les reunions amb associacions, empreses, sindicats, institucions i representants de la societat civil i també la dels regidors de l'oposició quan els convoqui oficialment l'equip de govern», va apuntar el portaveu de la formació taronja, Christian Ortiz. La moció inclou que els ciutadans puguin tenir-hi accés a través d'un bàner a la pàgina web de l'Ajuntament i que la mesura es faci efectiva en un termini inferior a un any.

Finalment, es va incorporar un punt a darrera hora després que la Direcció General de Costes tombés la proposta del POUM, que s'haurà de tornar a modificar i va rebre el suport de tots els edils.