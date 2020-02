Blanes celebra la 'III Marxa per la Pau', una iniciativa única a Catalunya que uneix totes les religions de la vila

Blanes va celebrar ahir al vespre la 'III Marxa per la Pau'. És una iniciativa única a Catalunya, ja que suma la participació de totes les comunitats religioses presents al municipi.

Les arrels, els antecedents d'aquest acte, cal anar a buscar-los a finals dels anys 90, quan ja es feia una experiència que unia participants de tres parròquies catòliques i de l'Església Evangèlica Baptista: la Marxa per la Pau. Tot i els bons resultats que tenia, la iniciativa es va deixar de fer, després que la darrera vegada s'havia celebrat el desembre de 2016. Prenent-ho com a referència, durant el 2017 totes les comunitats religioses del municipi van prendre el compromís de recuperar-la i millorar-la.

Així és com va ressorgir la idea de posar-se mans a l'obra i d'organitzar-la de nou, però amb un afegit qualitatiu en relació a la que s'havia estat fent els darrers anys: comptar amb la participació de tothom sense excepció. Per això, si bé aquest 2020 ha estat el tercer any consecutiu en què ha unit totes les religions, comptant des dels seus principis ha estat la 21a edició de la marxa.

La 'III Marxa per la Pau' va sortir a quarts de nou de la nit des de davant la Biblioteca Comarcal, encapçalada per una pancarta amb el lema al·lusiu de l'activitat. Com a novetat, enguany es van encendre torxes per anar il·luminant el camí, que els va conduir fins el Passeig de Dintre, davant l'Ajuntament de Blanes on va finalitzar el recorregut que l'havia dut pel Passeig de la Marina, Sa Palomera, Plaça Catalunya, Passeig de Mar i Carrer Ample. Al llarg de tot el recorregut van escortar la seguretat de la marxa efectius de la Policia Local de Blanes.

Abans d'encetar-la, el moderador de la Taula Interreligiosa de Blanes, Manel Tremprado, va fer una breu presentació, i al llarg del recorregut es van fer dues parades que van comptar amb lectures de textos, cants i balls a càrrec de diversos representants de les comunitats religioses. La primera aturada es va fer a la Plaça dels Països Catalans, i van haver intervencions de l'Església Evangèlica Baptista, l'Església Evangèlica de Filadèlfia, i l'Assemblea de Déu Koinonia.

Prop de Sa Palomera es va fer la segona aturada, i van participar-hi membres de la Comunitat Islàmica de la Mesquita Rahma i de la Parròquia Santa Maria. Finalment, un cop arribats davant l'Ajuntament de Blanes, va haver una intervenció musical a càrrec del Centre Cristià FEAM. Més concretament, van interpretar amb el seu habitual virtuosisme i perfecció, tres cançons molt especials: Oh Happy Day, Consejos i Em dones forces, corejades i inclús ballades pel públic.