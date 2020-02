Un ferit per inhalació de fum en un incendi en un pis a Blanes

Un incendi originat aquest matí en un pis a Blanes ha provocat un ferit lleu per inhalació de fum. Segons informen els Bombers de la Generalitat, pocs minuts després de les set del matí diversos mobles d'una habitació de l'habitatge situat a l'avinguda Joan Carles I -proper al col·legi Manyanet- s'han començat a cremar provocant el foc.

Les flames han afectat una televisió, una taula i altres mobiliaris que han estat apagats per un particular del pis abans de l'arribada dels serveis d'emergències. L'afectat ha inhalat fum i ha estat traslladat per una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i ha ingressat a l'Hospital de Blanes amb pronòstic lleu.