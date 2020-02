Dol a Sils i al futbol gironí per la mort d'un jove en un accident d'esquí a La Molina

Jordi Bardalet, jugador del FC Vilobí i coordinador del Club Esportiu Riudarenes, ha mort aquest dilluns al matí en un accident mentre esquiava a l'estació de La Molina. Bardalet, de 26 anys, era veí de Sils i molt conegut al municipi, on havia treballat a la Brigada Jove.



Els responsables de l'estació han rebut l'avís de l'accident a les 9:50 hores i ràpidament s'han desplaçat a la zona de Coll de Pal els equips d'emergències, que no han pogut fer res per salvar la vida al jove, que havia impactat contra unes tanques de protecció. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de l'accident. Des de La Molina han lamentat la mort del jove i han dit que es tracta "d'un accident amb un desenllaç fatal".



Un cop s'ha conegut la identitat del jove, han començat a multiplicar-se els missatges de condol, sobretot per part de clubs de futbol.





Des del club lamentem profundament la pèrdua de Jordi Bardalet, jugador del @FCVilobi i entrenador del futbol base del @CER2005. Molta força a la família i amistats! ?? — CEFSVidrerenca (@CEFSVidrerenca) February 3, 2020

Ens ha deixat en JORDI BARDALET, Coordinador del @CER2005 , ha mort esquiant a la Molina, el @futbolfarners s'uneix al dol del nostre club veí i ens oferim per ajudar en el que faci falta... Descansa en pau JORDI. ?? — C.E. Farners (@futbolfarners) February 3, 2020

La nostra entitat s'uneix a les mostres de condol pel traspàs de Jordi Bardalet, jugador del @FCVilobi i coordinador del @CER2005.



Ànims i força a tots els familiars i amics! — CF Lloret (@cf_lloret) February 3, 2020

L'@FCF_CAT vol expressar el seu condol al @FCVilobi per la pèrdua del seu jugador Jordi Bardalet, i trasllada el més sincer afecte cap a la família i amics. DEP. pic.twitter.com/fzrWlCcclN — Fed Cat Futbol (@FCF_CAT) February 3, 2020