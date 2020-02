L'ACA destina més de 6 milions per ampliar la depuradora de Riudellots de la Selva

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ampliarà la depuradora de Riudellots de la Selva, amb una inversió prevista superior als sis milions d'euros. Ja s'ha posat a licitació el contracte per executar les obres, que tindran una durada d'un any i mig. Es poden presentar ofertes fins al 6 de març. Els treballs serviran per adequar la planta a les necessitats de sanejament actuals i futures, ampliant la capacitat de tractament de la depuradora dels 1.600 als 2.200 m3/dia. Fins ara, la depuradora tracta les aigües residuals generades a Riudellots i les provinents del polígon industrial de les Ferreries (terme municipal de Campllong). Amb l'ampliació podrà assumir les aigües residuals generades al nucli urbà de Campllong, que fins ara es sanegen a la depuradora de la indústria càrnica de la Selva.

El projecte que preveu la connexió de Campllong amb la depuradora s'està redactant. L'actual depuradora de Riudellots de la Selva va ser construïda el 1997 i té una línia amb capacitat per tractar 1.600 m3/dia. Les aigües degudament tractades són aportades al riu Onyar. Aquesta actuació està inclosa en l'actual cicle de planificació (2016-2021).