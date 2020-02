Més de 10 anys de presó per intentar matar els companys de pis a punyalades

La secció quarta de l'Audiència de Girona ha condemnat a 10 anys i sis mesos de presó un home que ha admès haver intentat matar l'exparella i un segon company de pis a punyalades a Santa Coloma de Farners. L'acusat va admetre ahir els fets en una conformitat que ha reduït pràcticament a la meitat la pena inicial de 19 anys de presó per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa demanada per la Fiscalia i les dues acusacions particulars.

Tot i viure plegats, l'agressor tenia vigent una ordre d'allunyament de la parella interposada aquell mateix any pel Jutjat de Violència contra la Dona, motiu pel qual també se l'ha condemnat per un delicte de trencament de condemna i un altre de violència física habitual en l'àmbit de la llar. Així, a la pena de presó s'hi sumaran 16 anys de llibertat vigilada. El culpable ha estat en presó provisional arran de l'incident.

Els fets van tenir lloc la matinada del 3 de juny de 2018 en un domicili del carrer Violeta, a Santa Coloma de Farners, amb l'intent per part del condemnat de matar a ganivetades la seva llavors parella i un altre home, ambdós companys de pis, als quals atribuïa una relació sentimental paral·lela. Amb tot, segons l'Agència Catalana de Notícies, la dona va negar en seu judicial que tingués cap relació amb el company de pis que també va ser agredit.

L'acusat va fer una declaració molt breu durant la vista on va admetre l'autoria dels fets, i seguidament van fer-ho les dues víctimes. En primer lloc va declarar l'exparella, a qui va atacar en primer lloc després d'una forta discussió. La dona va indicar que l'home va abraonar-se sobre seu just després d'entrar al domicili, i que li va cridar que la mataria. La dona va intentar tancar-se al lavabo del pis, però l'home va aconseguir entrar-hi i va empènyer-la contra la paret per tal de clavar-li el ganivet. Finalment la dona va poder evitar les punyalades, però va quedar ferida a la mà.

En aquell moment l'home va dirigir-se cap a l'habitació del segon company de pis, i allí va intentar clavar-li el ganivet al tors esquerre després de diversos intents al coll i a l'abdomen.

Amb tot, la víctima va aconseguir fugir del pis i l'agressió va continuar fora del carrer, on l'acusat va seguir amb l'intent fins que va aconseguir assestar-li una segona ganivetada a l'estómac. Les ferides provocades per l'agressió van requerir l'ingrés hospitalari immediat de la víctima i li van efectuar una intervenció quirúrgica, i, segons va declarar al judici, li han deixat diverses seqüeles. De fet, va explicar que encara ara pateix insomni i ansietat per culpa de l'agressió.



Admissió dels fets

L'admissió dels fets per part del processat ha comportat que les acusacions formades per la Fiscalia i dues acusacions particulars decidissin modificar la pena de 19 anys de presó prevista inicialment per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa, trencament de condemna i maltractaments en l'àmbit familiar, i la rebaixessin a 10 anys i mig, renunciant a aplicar l'agreujant de superioritat.

A més, se li ha aplicat un atenuant d'alcoholisme, perquè en el moment dels fets l'acusat estava «lleugerament sota els efectes de l'alcohol». Pel que fa a la indemnització, se l'ha condemnat a pagar més de 70.000 euros pels danys morals, seqüeles i pels costos de les intervencions quirúrgiques efectuades al company de pis que va rebre les dues ganivetades. També haurà de pagar els costos del judici.

L'acceptació per part de la defensa d'aquestes peticions ha reduït el judici a les declaracions dels principals afectats, ja que les parts han renunciat a les declaracions de la resta de testimonis així com a efectuar la prova pericial. Amb tot, l'acusat ha volgut fer ús del seu dret a l'última paraula, per dir: «Gràcies, tot i que és mentida».