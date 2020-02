Els veïns d'un nucli d'Osor encara estan aïllats pels estralls del temporal «Gloria»

Una trentena de veïns de Sant Miquel de Maifré, al terme municipal d'Osor i ubicat sota la presa de Susqueda, continuen notant els estralls del temporal Gloria. Segons va avançar ahir a l'emissora Rac1 un regidor de l'Ajuntament, Ramon Codina, els residents d'aquest veïnat han quedat «aïllats» a causa de l'afectació a la principal via d'accés, una carretera de doble sentit propietat d'Endesa, que va quedar destruïda pel temporal. Segons va confirmar l'alcalde d'Osor, Joan Pla, la gent del veïnat, majoritàriament residents en cases aïllades, tenen problemes de subministraments, no tenen línia telefònica i tenen dificultats per desplaçar-se, ja que les altres dues vies per accedir al veïnat són forestals, que també han quedat afectades pel temporal, i de difícil circulació per a vehicles que no siguin models tot terrenys.

Un dels principals problemes, segons Pla, és que el temporal va deixar uns metres de la principal carretera «impracticables»: «Falten uns quants metres de carretera. La gent pot accedir fins a un punt, després ha de fer un tram a peu i han de tenir un vehicle a l'altre costat del tram per poder continuar durant els tres quilòmetres que falten fins al veïnat». D'altra banda, l'alcalde explica que Endesa, propietària de la carretera principal, ha restringit l'accés al·legant motius de seguretat: «Sabem que han habilitat un tram de carretera però asseguren que no és segur i no deixen passar, però tampoc saben quan ho solucionaran», explica l'alcalde del municipi.



El centre terapèutic

Entre els afectats hi ha la comunitat terapèutica per a drogodependents de la Fundació Font Picant. Segons va explicar el president de la fundació, Juan Pedro Montero, en declaracions a Rac1, al centre hi ha una trentena de pacients i alguns d'ells tenen condicions de salut delicades: «Tenim dues persones amb malalties pulmonars cròniques i n'hem derivat una altra amb helicòpter a l'hospital Santa Caterina de Salt». Montero va destacar que fa tretze dies que es troben en aquesta situació i esperen «que Endesa obri el pas»: «Estem parlant de trenta persones aquí, una part dels pacients que tenim els hem enviat als seus domicilis o amb la seva família, però la resta estan aquí. Ens preocupa que han d'arribar 16 persones més, però no tenim sortides, ni serveis, ni res... I el personal tampoc pot arribar», va explicar Montero, que va insistir que «necessitem que obrin el camí».



Una qüestió de seguretat

Fonts d'Endesa van negar que la situació del veïnat sigui d'aïllament, ja que «s'han deixat passar vehicles»: «Va passar un camió de gasoil, per tant és fals que estiguin aïllats». D'altra banda, van insistir que «evidentment» el camí està restringit i només el personal autoritzat hi té accés, ja que «amb la seguretat no s'hi juga i hi ha altres pistes rurals per entrar i sortir». Finalment, van manifestar que s'està treballant per fer un pas alternatiu que esperen que pugui estar acabat a finals d'aquesta setmana i van afegir que «es tardarà uns mesos a reparar els 230 metres afectats».