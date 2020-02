Les AMPAs de Lloret, fartes de la "passivitat" del govern per reduir ràtios a les escoles

La federació Interampa de Lloret de Mar estan molestes amb la "passivitat" del Departament d'Educació per reduir la saturació de les aules. Aquest conjunt d'associacions de famílies recorda que Educació va anunciar que estudiaria obrir un nou institut-escola al municipi de cara al curs 2020-2021, però que ara tot això ha quedat en paper mullat.

Per això demanen al Govern que rectifiqui i redueixi el nombre d'alumnes que hi ha per aula. De fet, els pares afirmen que hi ha moltes aules que compten amb més de 26 alumnes, unes ràtios superiors a les establertes. Consideren que dins d'Educació hi ha una "manca de previsió" i també falten inversions que donin resposta a les necessitats educatives del municipi.

La federació detalla que Lloret de Mar compta amb un "degoteig constant d'alumnat nouvingut" i això comporta que cada any hi ha més alumnes a les escoles i instituts del municipi. De fet, mentre en la majoria de municipis de Catalunya s'han tancat grups de P3 aquest curs, a Lloret n'han obert tres línies per donar resposta a totes les preinscripcions. També han obert un nou grup de 4t i 5è de primària. Aquest curs 2019-2020 també s'ha obert el nou institut de Sant Quirze amb dues línies de 2r d'ESO, fet que ha suposat una millora respecte els cursos anteriors.

Tot i així, les famílies creuen que no n'hi ha prou ja que els equipaments educatius actuals de Lloret de Mar "han de suportar 27 grups de classe no previstos".

Per altra banda, Interampa també es queixa de la "manca total de voluntat" per part dels grups polítics municipals a l'hora de reivindicar conjuntament les necessitats davant del Departament.