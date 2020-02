S'aprova el pla de gestió de la sèpia als golfs de Pals i Roses

.- Llum verda al pla de gestió de la sèpia als golfs de Pals i Roses. El comitè de cogestió de l'espècie ha aprovat un document que estableix les mesures tècniques de gestió i seguiment de la seva pesca, per garantir-ne la conservació i sostenibilitat. Entre les línies més destacades, per primera vegada s'aplica una veda de l'espècie per a totes les flotes. Es farà els mesos de setembre i octubre.

També es posa límit al nombre d'exemplars o pes màxim de la captura autoritzada per a pesca recreativa. El director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, Sergi Tudela, ha detallat que es tracta d'un pla "flexible" i "adaptatiu" elaborat gràcies a "molts mesos de treball amb els diferents actors implicats".