"Valoració positiva" de l'aplicació dels convenis amb els locals d'oci nocturn

L'Ajuntament de Blanes ha fet una "valoració positiva" dels primers mesos de l'aplicació del conveni amb els locals d'oci nocturn. Aquest document comprometia les discoteques a contractar personal per garantir que la gent no tenia comportaments incívics a l'exterior. L'alcalde del municipi, Àngel Canosa, ha afirmat que "els problemes de civisme s'han reduït" des de l'aplicació de l'acord i això ha comportat que els veïns propers a les discoteques hagin recuperat el seu descans. Aquest dilluns es va fer una primera trobada amb els empresaris per valorar l'aplicació i va acabar amb un bon resultat. De tota manera, Canosa ha avançat que l'Ajuntament està a l'"expectativa" fins que no es recuperi la línia de trens amb Barcelona.

El 10 de desembre l'Ajuntament de Blanes signava el conveni amb les últimes discoteques del barri dels Pins sobre un conjunt de mesures per garantir el descans dels veïns de la zona. Aquest conveni marcava dues mesures bàsiques. Per una banda, s'establia la contractació de controladors cívics per part de cada local per tal que garantissin el bon comportament dels clients. Per altra, les empreses havien d'oferir un bus gratuït per traslladar a la gent fins a l'estació de tren en el moment del tancament de la discoteca.

Aquest dilluns, l'Ajuntament es va reunir amb tots els empresaris de l'oci nocturn per valorar els gairebé dos mesos d'aplicació d'aquests convenis. L'alcalde del municipi, Àngel Canosa, ha assegurat que el consistori en fa una "valoració positiva", ja que "els problemes de civisme s'han reduït". També hi ha "pau" a la zona propera a l'estació de trens perquè "els usuaris utilitzen els busos gratuïts" que posen les discoteques quan tanquen.

De tota manera, Canosa ha avançat que l'Ajuntament està a l'"expectativa", ja que des de l'aplicació dels convenis fins a dia d'avui hi ha hagut "pocs caps de setmana normals". L'alcalde ha fet referència a les festes de Nadal i també a les conseqüències del temporal Gloria, que va tallar la connexió ferroviària amb Barcelona.

La majoria dels clients d'aquestes discoteques ve amb tren directament des de l'àrea metropolitana fins a Blanes. El fet de no haver-hi cap tren fa que el nombre de clients s'hagi reduït. De tota manera, els empresaris de l'oci nocturn ja han avisat a l'alcalde que contractaran un servei de bus per connectar amb Santa Susanna, una de les últimes parades de tren abans d'arribar a Blanes.



Campanyes preventives

De cara al futur, l'alcalde ha assegurat que volen tirar endavant campanyes de conscienciació sobre els efectes de les drogues i l'alcohol. "Hi ha una taxa de consum d'alcohol i drogues elevadíssima", ha afegit Àngel Canosa. Per això el conveni ja estableix aquestes campanyes conjuntes per "intentar retornar a comportaments passats" amb més civisme.