Vidreres aprova els últims tràmits abans de fer efectiva la municipalització de l'aigua

El municipi de Vidreres encara la recta final del procés de municipalització del servei d'aigua. Aquest dimarts el plenari va aprovar per majoria absoluta l'entrada definitiva del municipi al Consorci de la Costa Brava, que serà el proveïdor de l'aigua a partir d'ara. Fins ara, el consorci ja s'encarregava de part del subministrament d'aigua al municipi, però a partir d'ara Vidreres es converteix en un membre de ple dret d'aquest organisme. Per altra banda, també es va aprovar la construcció de la tercera fase de la canonada que uneix els dipòsits municipals amb Can Mundet. Aquests punts van comptar amb el suport de tots els partits, tret del PSC que s'hi va abstenir.

La municipalització de l'aigua arribarà de la mà de la recepció de l'urbanització de Terrafortuna per part de l'Ajuntament. Es preveu que en la junta de govern de la setmana que ve ja es pugui aprovar la reparcel·lació definitiva de la zona, oficialitzant la recepció d'aquesta urbanització. Terrafortuna ha seguit els passos de la Goba i una vegada es finalitzin tots els tràmits, també s'iniciarà el procés per a recepcionar Puigventós.

En el plenari d'aquest dimarts, l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, també va anunciar que el servei d'Atenció al Ciutadà es traslladarà al local social d'Aiguaviva Parc una vegada a la setmana. Amb això es vol "acostar l'administració pública a zones que queden més allunyades" del nucli urbà, tal com va detallar Camps. Els regidors de l'equip de govern també hi aniran cada quinze dies per atendre les consultes dels veïns.