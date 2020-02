Les AMPAs de Lloret de Mar acusen de «passivitat» el Departament d'Educació

La federació Interampa de Lloret de Mar –que representa les famílies dels alumnes de les escoles i els instituts del municipi– està molesta amb la «passivitat» i els «incompliments» del Departament d'Educació per reduir la saturació de les aules. Des de l'ens recorden que Educació va anunciar que estudiaria obrir un nou institut escola al municipi de cara al curs 2020-2021, però que ara tot això ha quedat en paper mullat.

Per això, demanen al Govern que rectifiqui i redueixi el nombre d'alumnes que hi ha per aula. De fet, els pares afirmen que hi ha moltes aules que compten amb més de 26 alumnes, unes ràtios superiors a les establertes. Consideren que dins d'Educació hi ha una «manca de previsió» i també falten inversions que donin resposta a les necessitats educatives del municipi.



Línies plenes

La federació detalla que Lloret de Mar compta amb un «degoteig constant d'alumnat nouvingut» i això comporta que cada any hi ha més alumnes a les escoles i instituts del municipi. De fet, mentre en la majoria de municipis de Catalunya s'han tancat grups de P3 aquest curs, a Lloret n'han obert tres línies per donar resposta a totes les preinscripcions. També han obert un nou grup de 4t i 5è de primària. Aquest curs 2019-2020 també s'ha obert el nou institut de Sant Quirze amb dues línies de 2n d'ESO, fet que ha suposat una millora respecte als cursos anteriors. Tot i així, les famílies creuen que no n'hi ha prou, ja que els equipaments educatius actuals de Lloret de Mar «han de suportar 27 grups de classe no previstos». D'altra banda, Interampa també es queixa de la «manca total de voluntat» per part dels grups polítics a l'hora de reivindicar conjuntament les necessitats davant del Departament.



Preocupació «in crescendo»

El president d'Interampa, Carlos Costa, va manifestar ahir en declaracions a Diari de Girona que existeix una taula de treball a l'Ajuntament, formada per tots els grups, que des de fa mesos treballa per buscar solucions. En aquest sentit, Costa va apuntar que el comunicat que van enviar els republicans fa dos dies va ser «desafortunat» en no tenir en compte totes les formacions i entitats que fa mesos que treballen per la planificació educativa de Lloret: «Al final ERC formava part de l'anterior govern... Pensem que no haurien d'haver anat per la seva banda». El president de la federació, va remarcar que la saturació ha arribat a un punt en què «les escoles i els instituts s'estan quedant sense espais comunitaris perquè han d'ampliar línies i els espais comuns queden absorbits per fer classe o ampliar les classes existents». «Anualment tenim moltes entrades de nous alumnes, és cert que també hi ha sortides, però la mitjana d'alumnes per classe pot rondar tranquil·lament entre els 27», explica el president d'Interampa.

Finalment, la federació va subratllar la «manca total de voluntat per part dels màxims responsables en educació de la Generalitat per solucionar aquests greus problemes».