Cop a un grup criminal que tenia cultius interiors de marihuana a Lloret i Riudarenes

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que tenia cultius interiors de marihuana a Lloret i Riudarenes. El preu de la droga recuperada - 1667 plantes de marihuana i esqueixos- tindria un valor d'11.216 euros al mercat negre.

La policia ha detingut els quatre membres de la banda com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i per defraudació del fluid elèctric. Els detinguts són quatre homes, d'edats compreses entre els 43 i els 56 anys i de nacionalitat espanyola.

Dos dels arrestats són germans i no tenien cap sou regular però un d'ell, sí que tenia béns difícils de justificar.

La investigació ha anat a càrrec dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona i va començar quan els veïns d'una urbanització de Lloret de Mar van proporcionar als Mossos en relació amb la possibilitat que hi pogués haver dos cultius interiors de marihuana.

Llum punxada

Les primeres indagacions que van dur a terme els investigadors, amb la col·laboració de tècnics d'Endesa, ja els van permetre constatar que hi havia molts elements que abonaven la informació proporcionada pels veïns: la llum estava punxada amb una dobla escomesa, el consum elèctric estava molt per sobre del que és habitual, a les nits se sentia la remor dels aparells d'aire condicionat i al voltant de les finques s'hi podia sentir una forta olor a marihuana.

Els agents immediatament van detectar que al darrere de les plantacions hi havia quatre homes, dos dels quals germans, que duien a terme diferents rols: un s'encarregava de la gestió diària, del manteniment i de la preparació per a la distribució de les plantacions de les dues cases de Lloret de Mar; altres dos membres del grup també hi anaven, tot i que amb menys freqüència, per ajudar en les tasques de manteniment i un d'aquests també gestionava una tercera plantació a la localitat de Riudarenes. Pel que fa al quart integrant de la banda era l'encarregat de la logística i la infraestructura pel que fa als vehicles que feien servir i perquè havia proporcionat una de les finques on tenien una plantació.

La investigació ha posat en relleu que cap dels arrestats tenia una activitat laboral regular remunerada tot i que un d'ells sí que disposava de diversos vehicles i propietats difícilment justificables.

Amb la informació disponible el 29 de gener es va dur a terme el dispositiu policial i els agents van arrestar els quatre homes. En les entrades i escorcoll que van realitzar en les tres plantacions hi van localitzar 1.667 plantes de marihuana, esqueixos, material i estris diversos per al manteniment de les plantacions, dispositius electrònics, documentació i 6.200 euros en efectiu.

Totes les plantacions estaven amb l'estructura a ple rendiment en el moment de les entrades. El preu de la droga al mercat il·lícit hauria superat els 11.000 euros.

Els quatre arrestats van passar a disposició judicial el dia 31 de gener i el jutge va decretar la llibertat amb càrrecs amb l'obligatorietat de presentar-se al jutjat cada quinze dies.