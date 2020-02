Un encaputxat atraca dues farmàcies de Tossa a punta de ganivet

Tossa de Mar ha patit dos atracaments a punta de ganivet en dues setmanes. Es tracta de dos casos que han tingut com a objectiu dues de les quatre farmàcies del poble. El lladre es va poder endur diners, però encara no està clara la quantiat.

Els dos casos de robatori amb violència i intimidació han generat molta alarma al municipi, ja que durant l'hivern és molt tranquil i hi ha pocs fets delictius. Les xarxes socials municipals han servit per intentar calmar els veïns. Amb tot, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local tenen oberta una investigació. Se sospita que els dos fets els hauria protagonitzat un mateix home. Per aquest motiu s'ha incrementat el patrullatge preventiu dels cossos policials. Els dos robatoris han tingut lloc quan les farmàcies tancaven les portes, pels volts de les set de la tarda, i l'individu ha amenaçat els treballadors per aconseguir el botí.

El primer fet va tenir lloc a la rambla de Pau Casals, quan passaven pocs minuts de les set de la tarda. En aquest cas un home amb la cara tapada va amenaçar una dependenta amb un ganivet i es va emportar 200 euros. El 3 de febrer, en canvi, va actuar cap a quarts de vuit, en una farmàcia del carrer de la Guàrdia, en ple centre del poble. El lladre, que també duia la cara tapada i guants, va esgrimir una arma blanca contra els dos dependents que hi havia en aquell moment. A ella la va amenaçar i a ell li va robar el mòbil.